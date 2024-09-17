Баварія з покером Кейна та непристойним рахунком знищила Динамо З
17 вересня 2024
Мюнхенський клуб навіть подарував інтригу на початку другого тайму.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Баварія — Динамо З 9:2
Голи: Кейн, 20 (пен.), 57, 73 (пен.), 78 (пен.), Геррейру, 32, Олісе, 38, 61, Сане, 85, Горецка, 90+2 — Петкович, 49, Огівара, 50
Баварія: Ноєр (Ульрайх, 46) — Кімміх, Кім, Упамекано, Девіс — Павлович, Геррейру (Горецка, 81) — Олісе, Мусіала, Гнабрі — Кейн.
Динамо З: Невістич — Рістовські, Теофіль-Катрен, Ммае, П’єр-Габріель (Шпікич, 73) — Мішич, Рог — П’яца (Куленович, 63), Батуріна (Адемі, 78), Огівара (Ходжа, 73) — Петкович.
Попередження: Рістовські