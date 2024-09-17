Баварія з покером Кейна та непристойним рахунком знищила Динамо З

Мюнхенський клуб навіть подарував інтригу на початку другого тайму.

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Баварія — Динамо З 9:2

Голи: Кейн, 20 (пен.), 57, 73 (пен.), 78 (пен.), Геррейру, 32, Олісе, 38, 61, Сане, 85, Горецка, 90+2 — Петкович, 49, Огівара, 50



Баварія: Ноєр (Ульрайх, 46) — Кімміх, Кім, Упамекано, Девіс — Павлович, Геррейру (Горецка, 81) — Олісе, Мусіала, Гнабрі — Кейн.



Динамо З: Невістич — Рістовські, Теофіль-Катрен, Ммае, П’єр-Габріель (Шпікич, 73) — Мішич, Рог — П’яца (Куленович, 63), Батуріна (Адемі, 78), Огівара (Ходжа, 73) — Петкович.



Попередження: Рістовські