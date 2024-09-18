Баварія — Динамо З 9:2 Відео голів та огляд матчу 17.09.2024

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 17 вересня 2024 року.

У рамках першого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА нового формату мюнхенська Баварія на власному полі приймала загребське Динамо, та здобула розгромну перемогу з приголомшливим рахунком 9:2.

Ще в першому таймі у ворота гостей відправились три м’ячі, однак після перерви Загреб був за крок до того, аби створити сенсацію, їх відігравши, але "Рекордмайстер" своєчасно прокинувся й оформив одразу шість результативних пострілів на додачу. Чотири з них — на рахунку Гаррі Кейна.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Динамо З у рамках 1 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25:

Баварія — Динамо З 9:2

Голи: Кейн, 20 (пен.), 57, 73 (пен.), 78 (пен.), Геррейру, 32, Олісе, 38, 61, Сане, 85, Горецка, 90+2 — Петкович, 49, Огівара, 50

Баварія: Ноєр (Ульрайх, 46) — Кімміх, Кім, Упамекано, Девіс — Павлович, Геррейру (Горецка, 81) — Олісе, Мусіала, Гнабрі — Кейн.

Динамо З: Невістич — Рістовські, Теофіль-Катрен, Ммае, П’єр-Габріель (Шпікич, 73) — Мішич, Рог — П’яца (Куленович, 63), Батуріна (Адемі, 78), Огівара (Ходжа, 73) — Петкович.

Попередження: Рістовські