Компані: Баварія повинна припинити припускатись таких помилок

Керманич Баварії прокоментував перемогу над Динамо Загреб.

Напередодні в першому турі Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія на власному полі здолала загребське Динамо.

Баварія — Динамо З 9:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "біло-синіх" Венсан Компані прокоментував виступ власної команди.

"Я дуже радий за хлопців. Ці голи забивали не я, а вони своєю старанною роботою. Незважаючи на те, що ми пропустили двічі, ми залишились спокійними — це було важливо. Але, звичайно, із нами таке не повинно відбуватись постійно, ми повинні припинити припускатись таких помилок. Треба над цим працювати.

Загалом, було весело, енергетика була хороша. Команда показала великий ентузіазм. При цьому ми не хотіли ризикувати із станом Мануеля Ноєра, тому відбулась заміна поперерві.

Ми виграли 9:2, але що для мене дійсно важливо, так це те, що у нас був Гаррі Кейн, наприклад, грав у захисті навіть у власному штрафному майданчику, як і інші дев’ять польових гравців, які відпрацювали до кінця.

Сьогодні ми зіграли одну гру, не більше того. А зараз ми повертаємось до Бундесліги й готуємось до наступного матчу", — заявив бельгійський виконавець.

У наступному турі мюнхенська Баварія зіграє в гостях у бірмінгемської Астон Вілли.