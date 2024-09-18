Ліга чемпіонів. 1 тур. Анонси і прогнози на матчі 18.09.2024

Football.ua представляє прев'ю матчів першого туру основного раунду Ліги чемпіонів, які відбудуться 18 вересня.

Сьогодні, 18 вересня, відбудеться другий ігровий день у рамках стартового туру оновленої Ліги чемпіонів. Перший тур поділено на три дні через новий формат основного формату турніру. Пропонуємо вам слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

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Спарта Прага — РБ Зальцбург

Середа, 18 вересня, 19:45, стадіон Дженералі Арена, Прага (Чехія). Арбітр зустрічі — Раде Обренович (Словенія)

Спарта Прага у чеській столиці прийме РБ Зальцбург. Жодна з команд не брала участі у матчах внутрішніх чемпіонатів минулими вихідними, оскільки зустрічі були перенесені через повені в Європі. Незважаючи на всі гучні вивіски єврокубків цього тижня, команди з Чехії та Австрії зустрінуться у головному єврокубку вперше за 41 рік.

Важливим фактором у цьому є потрапляння Спарти до ЛЧ після 19 років відсутності – востаннє була нульова нічия з Туном у 2005 році. Коли чеський футбол був на піку свого розвитку наприкінці 1990-х — на початку 2000-х років, Спарта була в топі, виходячи в груповий етап турніру сім разів за дев'ять сезонів. Однак до кінця цієї серії стало зрозуміло, що їхній прогрес згасає, оскільки вона не змогла виграти жодного зі своїх останніх 14 матчів ЛЧ — четверта за тривалістю серія без перемог серед усіх клубів на даний момент.

Команда Ларса Фріса сподівається виявитися більш конкурентоспроможною у матчах з елітою європейського футболу, ніж минулого сезону, коли Спарта за сумою двох зустрічей поступилася Ліверпулю (2:11) у Лізі Європи. Однак Спарта не програвала з тих жахливих тижнів у березні, коли вони також програли Вікторії Пльзень (0:4), і зараз посідає перше місце у чемпіонаті з 19 очками у семи матчах.

Клуби вже зустрічалися раніше, незважаючи на порівняно скромну європейську історію гостей: у кваліфікації Ліги чемпіонів у 1997 році, коли австрійці були відомі як Вюстенрот Зальцбург, задовго до приходу бренду Red Bull, коли Спарта виграла з рахунком 3:0.

Однак прихід компанії енергетичних напоїв перетворив клуб: Ліга чемпіонів тепер стала звичною територією для Зальцбурга, який бере участь у шостому поспіль розіграші турніру. Тільки донецький Шахтар зміг повторити цей результат, не входячи до топ-5 чемпіонатів Європи, але новий менеджер Пеп Ліндерс має зробити наступний крок і зробити клуб ще більш конкурентоспроможним у європейських турнірах.

Зальцбург виходив у плей-офф Ліги чемпіонів лише одного разу, і це закінчилося поразкою від Баварії в 1/8 фіналу в 2022 році. Ліндерс вже зробив багатообіцяючий старт, обігравши Твенте та київське Динамо, щоб пройти в основний етап, проте минулого сезону Зальцбург вперше за 11 років поступився своїм чемпіонським титулом Штурму з Граца. Проте, якщо Зальцбург хоче більшого, то очки в матчі зі Спартою потрібні стовідсоткові і він не має права на помилку.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Спарта Прага: Віндаль-Єнсен — Серенсен, Панак, Вітік — Рінеш, Лачі, Кайрінен, Візнер — Гараслін, Краснікі, Ррахмані.

РБ Зальцбург: Бласвіх — Терзич, Байду, П'янтковські, Дедич — Глух, Гурна-Дуат, Діамбу — Єо, Дагім, Ратков.

Не зіграють: Альбеніс — Кавамура, К'єргор, Моргалла.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Фаворитом протистояння є чехи. Так, на перемогу Спарти можна поставити з коефіцієнтом 2.40, тоді як потенційний успіх австрійців оцінюється показником 2.97. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.69.

прогноз 0:1

Болонья — Шахтар

Середа, 18 вересня, 19:45, стадіон Ренато Даль-Ара, Болонья (Італія). Арбітр зустрічі — Рохіт Саггі (Норвегія).

Повний анонс матчу Болонья — Шахтар читайте за посиланням

Брюгге — Боруссія Дортмунд

Середа, 18 вересня, 22:00, стадіон Ян Брейдел, Брюгге (Бельгія). Арбітр зустрічі — Ірфан Пельто (Боснія і Герцеговина)

У той час як минулого сезону Боруссія була неймовірно близька до європейської слави, Брюгге не потрапив у кваліфікацію і тепер з нетерпінням чекає на нову главу єврокубків.

Хоча зрештою "джмелям" трохи не вистачило на Вемблі, пам'ятні перемоги в Ньюкаслі, Мілані та Парижі вивели Боруссію в третій фінал ЛЧ, і лише могутній Реал завадив їм відсвяткувати успіх. Під керівництвом Едіна Терзіча Боруссія знову привернула до себе увагу в Європі, але "джмелі" змогли посісти лише п'яте місце у Бундеслізі, відставши від непереможного чемпіона Баєра на 27 очок. Це найгірший виступ клубу на внутрішній арені з 2015 року.

За винятком двох з останніх 11 кампаній Боруссія виходила в плей-оф, тож це буде їхньою мінімальною метою за нового тренера Нурі Шахіна, який влітку змінив Терзича. Колишньому півзахиснику всього 36 років, і він стане наймолодшим тренером, який бере участь у ЛЧ цього року. До першого матчу він підходить із серією позитивних результатів без поразок на старті нової кампанії.

У першому із восьми матчів Боруссія зустрінеться зі знайомими суперниками, оскільки це вже втретє за останні сім сезонів, коли "джмелі" зіграють з Брюгге. На даний момент в активі німців чотири перемоги та одна поразка у шести попередніх зустрічах. Дортмунд виграв усі чотири останні матчі у Бельгії, не пропустивши жодного гола.

У той час як формат Ліги чемпіонів змінюється, Брюгге бере участь в основній стадії вже вшосте за сім сезонів. Проте бельгійці пропустили останній сезон ЛЧ, лише через рік після того, як вони нарешті вийшли до плей-оф, де в 1/8 фіналу їх розгромила Бенфіка.

Оскільки восьми очок, за оцінками, буде достатньо для виходу в плей-оф, є всі підстави боротися, особливо після успішного виступу в Лізі конференцій минулого сезону — команда дійшла до півфіналу, де поступилася Фіорентині.

Минулого сезону Брюгге не зазнав жодної поразки в домашніх матчах у Європі, а відмінна форма також допомогла їм стати чемпіонами Бельгії в 19 раз, здобувши четвертий титул за п'ять років. Після того, як Нікі Хаєн вивів команду на перше місце, його тимчасова роль наставника влітку стала постійною, і Брюгге наразі знову очолює чемпіонат, здобувши перемоги у чотирьох зі своїх перших семи матчів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брюгге: Міньйоле — Де Кюйпер, Мехеле, Ромеро, Сейс — Оньєдіка, Ветлесен — Ванакен, Цоліс, Ольсен — Нільссон.

Боруссія Д: Кобель — Коуту, Зюле, Антон, Р'єрсон — Джан, Гросс — Адеємі, Брандт, Мален — Гірассі.

Не зіграють: ... — Рейна.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Фаворитом протистояння є німці. Так, на перемогу Боруссії Д можна поставити з коефіцієнтом 2.08, тоді як потенційний успіх бельгійців оцінюється показником 3.64. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.70.

прогноз 1:3

Манчестер Сіті — Інтер

Середа, 18 вересня, 22:00, стадіон Етіхад, Манчестер (Англія). Арбітр зустрічі — Гленн Нюберг (Швеція).

Повний анонс матчу Манчестер Сіті — Інтер читайте за посиланням

ПСЖ — Жирона

Середа, 18 вересня, 22:00, стадіон Парк де Пренс, Париж (Франція). Арбітр зустрічі — Даниель Зіберт (Німеччина).

Повний анонс матчу ПСЖ — Жирона читайте за посиланням

Селтік — Слован Братислава

Середа, 18 вересня, 22:00, стадіон Селтік Парк, Глазго (Шотландія). Арбітр зустрічі — Денні Маккелі (Нідерланди)

Це буде перша зустріч Селтіка та Слована за більш ніж шість десятиліть, і шотландці намагатимуться повторити свої перемоги над словаками у Кубку володарів кубків у 1960-х роках.

Як і більшість шотландських клубів останнім часом, за винятком Рейнджерс у фіналі Ліги Європи в 2022 році, Селтік зазнавав серйозних труднощів у боротьбі головного єврокубку. Усі п'ять спроб у груповому етапі завершувалися миттєвим вильотом, і з моменту поразки у чвертьфіналі від Реала у 1980 році їм не вдавалося пройти далі 1/8 фіналу.

Головною проблемою завжди був невдалий старт: Селтік жодного разу не вигравав перший матч ЛЧ, двічі зігравши внічию і програвши в інших десяти матчах. Однак, вигравши всі п'ять матчів у чемпіонаті цього сезону, не пропустивши жодного голу, команда Брендана Роджерса має підійти до цієї зустрічі з великою впевненістю.

Слован є дебютантом турніру, проте словаки готові постаратися зробити так, щоб їх не вважали аутсайдерами і перший матч з Селтіком — чудова можливість. Слован став лише четвертим словацьким клубом, який пройшов кваліфікацію — першим після Жиліни 14 років тому — і метою стати першою командою з країни, яка пройде цей етап. Що робить їхню кваліфікацію ще більш особливою, так це те, що їм довелося пройти всі чотири раунди відбору.

Ліга конференцій була найкращим другом Слована, оскільки клуб кваліфікувався для участі в цьому турнірі в усіх трьох його ітераціях до цього сезону, тому вони мають достатньо досвіду в Європі, правда не проти таких висококласних суперників. Хоча команді Володимира Вайсса, безумовно, дісталося одне з найскладніших жеребкування, вона все ж таки дає її вболівальникам кілька матчів, які вони з нетерпінням чекають, включаючи поїздку на атмосферний Селтік Парк.

Команда Вайсса очолює чемпіонат Словаччини після шести турів, вигравши п'ять із них, проте була неймовірна поразка від Жилини (0:5).

Також додамо, що у складі Словану виступає український півзахисник Данило Ігнатенко, який цього літа залишив Бордо та перебрався до Словаччини.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Селтік: Шмейхель — Тейлор, Скейлс, Картер-Вікерс, Джонстон — Хатате, Макгрегор, Енгелс — Маеда, Кюн, Фурухасі.

Слован: Такач — Віммер, Байрич, Кашія, Блекмен — Ігнатенко, Шеке — Вайсс, Толич, Барсегян — Стрелец.

Не зіграють: ... — Паушек.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Фаворитом протистояння є шотландці. Так, на перемогу Селтіка можна поставити з коефіцієнтом 1.35, тоді як потенційний успіх словаків оцінюється показником 9.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.70.