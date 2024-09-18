Манчестер Сіті — Інтер. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 18.09.2024

У рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою на англійському Етіхад Стедіум зустрінуться місцевий Манчестер Сіті та міланський Інтер.

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

СЕРЕДА, 18 ВЕРЕСНЯ, 22:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЛЕН НЮБЕРГ (ШВЕЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ремейк стамбульського фіналу 2023 року вже в першому турі Ліги чемпіонів нового формату! Тоді, як багато хто може ще пам'ятати, Манчестер Сіті здобув мінімальну перемогу над "нерадзуррі" з рахунком 1:0, а автором єдиного гола став один із фаворитів на отримання Золотого м'яча Родрі. Повертаючись у той ще зовсім недавній матч, варто відзначити, що в Інтера були свої шанси скористатися нечисленними помилками в обороні англійського гранда, проте доля тоді розпорядилася інакше — колись таки Хосеп Гвардіола мав нарешті виграти довгоочікуваний "вухатий" трофей в якості головного тренера Ман Сіті, і сталося це саме в матчі проти Інтера.

Зазвичай, за часів керівництва Гвардіоли, "містянам" на старті нового сезону необхідне певне розгойдування та набір ігрових кондицій, але ця кампанія, можна сказати, є винятком із загальноприйнятих правил та життєвої практики. По-перше, новий сезон Манчестер Сіті почав із тріумфу в Суперкубку Англії, що чинним чемпіонам Англії вдавалося вкрай рідко. По-друге, у чотирьох турах АПЛ колектив Гвардіоли здобув чотири перемоги, обігравши Челсі, Іпсвіч Таун, Вест Гем та Брентфорд, що на даний момент дозволяє йому одноосібно очолювати турнірну таблицю внутрішньої першості. По-третє, Ерлінг Голанд з перших матчів вирішив забронювати за собою третю поспіль нагороду найкращого бомбардира Прем'єр-ліги, забивши аж дев'ять голів (на хвилиночку, у найближчих переслідувачів всього по три). Дійсно, незвично чудова форма Манчестер Сіті як для стартового відрізку нового сезону!

Інтеру так само є чим похвалитися на старті нової кампанії, проте успіхи чинних чемпіонів Італії поки що не співмірні порівняно з їхніми майбутніми суперниками з Туманного Альбіону. З одного боку, підопічні Сімоне Індзагі на даний момент непереможні в італійській Серії А, проте з іншого боку, за підсумками чотирьох турів вони поки що змушені задовольнятися лише третім рядком у турнірній таблиці внутрішньої першості.

Нову кампанію італійський гранд розпочав із результативною нічиєю з Дженоа, коли команди двічі обмінялися забитими м'ячами. Потім у Інтера були дві впевнені перемоги, включаючи розгром Аталанти з рахунком 4:0. Однак після міжнародної паузи міланський клуб повернувся далеко не так успішно — нічия і як наслідок втрачені очки за підсумками гостьового матчу з Монцою, що в цілому можна списати на наступний фактор — команда Індзагі на той момент вже подумки знаходилася на Етіхаді і сподівалася зберегти якнайбільше фізичні кондиції, за що у підсумку й поплатилася.

Компанія FAVBET, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1,57, тоді як потенційний успіх Інтера оцінюється показником 5,90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,50. Враховуючи нинішню чудову форму "містян", то тут радимо звернути увагу на варіант з їхньою перемогою — вкрай рідко діючі чемпіони Англії віддають матчі на власному полі. Щодо індивідуальних персоналій, то дев'ять голів Ерлінга Голанда у чотирьох стартових матчах АПЛ говорять самі за себе — тому його гол у ворота Інтера за 1,75 також виглядає логічним рішенням.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Хосеп Гвардіола, головний тренер Манчестер Сіті: "Інтер — це команда з багатою історією і неймовірним менталітетом. Вони створені для того, щоб перемагати в кожній грі. Вони створені для того, щоб вигравати турніри. Минулого сезону вони багато вигравали. У них хороший пресинг, майже індивідуальний. Вони обороняються з типовим для Італії розумінням, що їм доведеться багато терпіти.

У них сильна команда у виконанні стандартних положень, вони володіють хорошими якостями в побудові гри. Гравці добре підключаються з глибини. Я не знаю, чи буде Федеріко Дімарко готовий до гри, але щоразу, коли він робить крос, у штрафному виявляються 4-5 гравців".

Сімоне Індзагі, головний тренер Інтера: "Ми зіграємо з дуже організованою командою, яка вже багато років не програє вдома великих матчів, але знаємо, що потрібно робити, хоча й готувалися безпосередньо до цієї гри лише один день. Знаємо, що потрібно зіграти з дуже великою інтенсивністю – у нас не вийшло це зробити протягом усього матчу проти Монци, хоча до перерви інтенсивність була високою. Але багато наших гравців під час перерви на матчі збірних, зіграли за команди своїх країн – не тільки в Європі, а й по всьому світу.

Проти Манчестер Сіті нам потрібна висока інтенсивність, тому що в єврокубках рівень вищий – Манчестер Сіті, Реал, Ліверпуль та Арсенал був одними з найгірших варіантів для жереба, тепер ми починаємо з поєдинку з Сіті і сподіваємося на успіх".