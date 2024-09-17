Слот: Ми не боїмося, але поважаємо Мілан

Наставник "червоних" поділився своїми думками перед грою з "россонері".

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги чемпіонів проти Мілана.

"Думаю, це перший раз, коли мій день народження завтра не такий важливий! Це велика гра і для мене, але це велика гра і для нас, тому що це перша гра Ліги чемпіонів, і це наступна гра, а вона завжди найважливіша. Але через історію цих двох команд та місця, де вона проходитиме, на неї чекають з нетерпінням.

Чи є привід для переляку перед грою з Міланом? Я не знаю, чи правильний переклад, але слово "злякався" було використано, якби я боявся за деяких гравців або за нас у Мілані. Я не думаю, що якийсь тренер чи будь-яка команда бояться грати з іншою командою, але ми дуже поважаємо якість, гравців та історію Мілана. Перший, хто спадає мені на думку, це голландський гравець — Тіджані Рейндерс, який добре виступив тут, а також за збірну Нідерландів минулого тижня. Тож у них є якісні гравці. Ми не боїмося, але поважаємо всіх їхніх гравців, бо минулої суботи вони показали, що перебувають у гарній формі. Тож ми дуже поважаємо Мілан, але "злякався" — це не те слово, яке ми б використали.

Не лише журналісти були розчаровані результатом нашої гри з Ноттінгемом. Команда і я також були дуже розчаровані. Хоча ми завжди розглядаємо це у правильному світлі. Коли ми перемогли МЮ, всі були дуже позитивними, але я також бачив речі, які нам потрібно було покращити. Минулої суботи ми не зробили так багато, як проти МЮ, але все ж таки було кілька моментів, які пройшли досить добре. Але це була зовсім інша гра, та це також стосується завтрашнього дня. Я чекаю зовсім іншої гри проти Мілана з тим типом гравців, яких вони мають. Але ми повинні бути розчаровані, якщо ми програли гру проти Ноттінгема, і ми представляємо Ліверпуль. Якщо ви не розчаровані коли втрачаєте очки у домашній грі, то щось не так. Чотири ігри, дев'ять очок, це добрий початок, але не найкращий.

Мілан — Ліверпуль. Напередодні

Новий формат Ліги чемпіонів? Думаю, мені зараз важко сказати, скільки очок потрібно, бо ми вперше граємо в такому форматі, і це вісім ігор. Важко сказати, перш ніж почнемо, але ясно, що якщо ви хочете опинитися у першій вісімці, вам потрібно виграти багато ігор і вам потрібно багато очок. Що я думаю про формат — можете запитати мене наприкінці. Єдине, що мені подобається в цьому, так це те, що як людині, яка любить дивитися футбол щовечора по телевізору, щовечора є гарний матч. У колишньому форматі іноді бували вечори, коли ви думали: "Гаразд, завтра буде гра краща, ніж сьогодні". Але тепер, наприклад, з нашою грою завтра, я думаю, що всі, хто любить футбол, з нетерпінням чекають на цю гру. Це позитив для людини, яка сидить вдома перед телевізором. Як буде гравцям із двома додатковими іграми? Яким буде хвилювання наприкінці групового етапу? Це те, що нам ще належить з'ясувати. Я не думаю, що зараз хтось знає відповідь на це запитання. Але якщо ви поставите мені це питання через кілька місяців, я зможу відповісти на нього, можливо, набагато краще, ніж зараз.

Федеріко К'єза? Мені завжди подобається залучати якісних гравців — і ми віримо, що він якісний гравець, який поєднує якість із величезною продуктивністю та культурою цього клубу та команди, яка працює дуже старанно, коли у нас немає м'яча. Він це привносить у свою гру у поєднанні із забиванням голів, у поєднанні з грою на кількох позиціях попереду. Він уперше у заявці, і для нього і для всіх було б великим сюрпризом, якби він почав завтра з перших хвилин, так що я не думаю, що ви повинні очікувати, що він почне у старті, але він може провести кілька хвилин, якщо він нам знадобиться. Це те, що ми побачимо завтра. Він довгий час тренувався з Ювентусом індивідуально, а тепер з нами кілька тижнів трохи потренувався. Йому ще рано грати 90 хвилин, але, сподіваюся, він зможе вийти на поле у ​​наступних матчах", — наводить слова Слота прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Мілан — Ліверпуль відбудеться сьогодні, 17 вересня, о 22:00 за Києвом.