К'єза може дебютувати за Ліверпуль у матчі з Міланом

Вінгер прилетів разом із командою до Італії.

Федеріко К'єза може провести свій дебютний матч за англійський клуб уже у вівторок.

Як інформує італійський портал SportsMole, Федеріко разом із командою прилетів до Мілана. Якщо в грі з Манчестер Юнайтед К'єзу на полі не чекали, то ось проти Ноттінгема багато хто думав, що Арне Слот випустить нападника.

Наставник перед останнім матчем у чемпіонаті наголошував, що незважаючи на статус вінгера, він поки що планує довіряти гравцям, які до цього викладалися за його керівництва на 100%.

Нагадаємо, що Форест виграв на Енфілді з рахунком 1:0.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Мілан — Ліверпуль 17 вересня на нашому сайті.