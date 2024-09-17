Мілан — Ліверпуль. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 17.09.2024

У рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою на італійському стадіоні Сан-Сіро зустрінуться місцевий Мілан та Ліверпуль.

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

ВІВТОРОК, 17 ВЕРЕСНЯ, 22:00. САН-СІРО, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕСПЕН ЕСКОС (НОРВЕГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Якщо говорити конкретно про протистояння цих двох команд, то важко не згадати цей легендарний фінал Ліги чемпіонів 2005 року, коли мерсісайдці здобули перемогу за підсумками післяматчевої серії пенальті, програючи при цьому в рахунку 0:3 у першому таймі. Зараз новий формат, а це означає, що і нова історія, а матч між Міланом та Ліверпулем стане чи не найочікуванішим у першому турі найпрестижнішого європейського клубного турніру.

Важко сказати, що фанати "россонері" задоволені проведеним літнім трансферним вікном своєї команди, хоча за фактом Мілан зміг посилити кожну зі своїх ліній. Прийшов до італійського клубу і новий головний тренер в особі відомого всім українським уболівальникам Паулу Фонсеки. Звичайно, початок сезону для Мілана в італійській Серії А видався аж ніяк не простим: нічийні результати з Торіно та Лаціо, поразка від Парми, і лише в останньому турі "россонері" вдалося дати своїм уболівальникам промінчик надії за рахунок розгромної перемоги над Венецією з рахунком 4:0.

У Ліверпулі аналогічним чином змінився головний тренер за підсумками минулого сезону: епоха Юргена Клоппа на Енфілді закінчилася, а на її зміну прийшов нідерландський фахівець Арне Слот, під керівництвом якого англійська команда успішно стартувала з АПЛ із трьох перемог поспіль — над Іпсвічем, Брентфордом та Манчестер Юнайтед. Більше того, не можна не відзначити, що за підсумками цих трьох поєдинків мерсісайдці не пропустили в свої ворота жодного гола.

Однак якщо Мілан після міжнародної паузи показав вражаючий результат на внутрішній арені, Ліверпуль зазнав мінімальної поразки від Ноттінгем Форест. Звісно, ​​команда Арне Слота домінувала протягом усього матчу, переграла суперника за всіма статистичними показниками, проте не змогла реалізувати свої моменти та поплатилася за це результатом.

Партнер Football.ua, компанія FAVBET, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 1,97, тоді як потенційний успіх Мілана оцінюється показником 3,80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85. Враховуючи схильність обох команд до проведення результативних матчів, цікавим виглядає варіант з ТБ 2,5 з коефіцієнтом 1,62. Що стосується індивідуальностей, то в АПЛ хорошу форму набрав Луїс Діас, тому радимо звернути увагу на варіант із його голом за 3,0.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Паулу Фонсека, головний тренер Мілана: "У них хороша позиційна гра та сильні гравці, яких ми всі знаємо. Щоб перемогти, у нас повинен бути ідеальний захист. Ми не можемо помилитися проти таких команд, як Ліверпуль. Якщо ми помилимося – вони заб'ють. Ми повинні бути сильними в атаці та захисті. Я бачу цю гру як можливість для команди довести, що ми вдосконалюємося. Зустріч із Ліверпулем – це велика можливість, і вона приносить нам щось інше в порівнянні з тим, до чого ми звикли в Серії А.

Слот щойно прибув, і в них трохи інші гравці. Я думаю, що є багато відмінностей від Клоппа, але також є схожі риси, як-от те, як вони захищаються. Вони дуже відрізняються, коли грають на флангах, тоді як їхній відбір м'яча і здійснення високого пресингу – досить схожі".

Арне Слот, головний тренер Ліверпуля: "Я не думаю, що якийсь тренер боїться грати з іншою командою, але ми дуже поважаємо Мілан. У них є якість, ми не боїмося, але ми поважаємо всіх їхніх гравців.

Вони показали, що перебувають у хорошій формі, здобувши дуже хорошу перемогу з рахунком 4:0. Наляканий — це не те слово, яке ми б використали. Ми дуже поважаємо цю команду".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

МІЛАН : Меньян — Калабрія, Павлович, Томорі, Тео Ернандес — Фофана, Лофтус-Чік — Чуквезе, Пулішич, Рафаел Леау — Мората

ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Гравенберх — Салах, Собослаї, Луїс Діас — Діогу Жота

Не зіграють: Беннасер, Флоренці, Спортьєлло, Тіав — Елліотт

Під питанням: Калабрія, Мората — К'єза

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