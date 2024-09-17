Ліга чемпіонів. 1 тур. Анонси і прогнози на матчі 17.09.2024

Football.ua представляє прев'ю матчів першого туру основного раунду Ліги чемпіонів, які відбудуться 17 вересня.

Основний етап, чи етап ліги — тут можна називати, як заманеться, Ліги чемпіонів УЄФА розпочинається вже сьогодні. Організатори змагань розуміють, що зміни формату проведення турніру можуть бути складними для сприйняття одразу, тож перший тур вони вирішили поділити на три ігрові дні, щоб, як-то кажуть, усі могли втягнутись у процес. А слідкувати за іграми тепер дійсно доведеться дуже ретельно, аби нічого не пропустити.

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Ювентус — ПСВ

Вівторок, 17 вересня, 19:45, стадіон Альянц Стедіум, Турин (Італія). Арбітр зустрічі — Алехандро Хосе Ернандес Ернандес (Іспанія)

Туринський Ювентус повертається до провідного клубного турніру Старого Світу після нетривалої річної перерви. Однак це вже зовсім інший клуб, який перебуває в процесі перебудови під вимоги нового головного тренера Тіаго Мотти, тож підв’язувати сюди досвід роботи команди з Массіміліано Аллегрі немає жодного сенсу. "Зебри" вже змінились, проте робота ще далека від свого завершення.

На це нам натякають результати Юве на тижнях до та після вересневої міжнародної павзи. Дві нічиї проти Роми та Емполі без забитих м’ячів (по 0:0) — це просто разючий контраст із бездоганними перемогами над Комо та Вероною (двічі по 3:0) на старті кампанії, після який усі почали говорити про "нову епоху Мотти". Вона-то, можливо, дійсно нова, однак відсутність стабільності в Лізі чемпіонів точно не є козирем.

По суперники в Ювентуса, хоч і не найбільш потужні з можливих, але все одно дуже цікаві. Узяти хоча б першого з них за календарем, нідерландський ПСВ. До цього клубу нам варто дуже пильно придивлятись, бо вже наприкінці листопада проти клубу з Ейндговена гратиме донецький Шахтар. А це, на хвилиночку, чемпіон Нідерландів, який стартував у сезоні з поразки в матчі за Суперкубок від Феєнорда, проте потім видав серію з п’яти перемог із загальним рахунком 20:3. Ось, де приклад результативності для туринців.

І оскільки формат новий, то важливим буде кожного разу нагадувати, що очікує на команди надалі. У Ювентуса це будуть Лейпциг (у гостях), Штутгарт (удома), Лілль (г), Астон Вілла (г), Манчестер Сіті (д), Брюгге (г), Бенфіка (д). Як бачимо, розігнатись у плані здобутих очок буде майже неможливо.

У ПСВ справи в цьому плані трохи краще — далі в нідерландців Спортінг (д), ПСЖ (г), Жирона (д), Шахтар (д), Брест (г), Црвена Звезда (г), Ліверпуль (д). Погані новини для нас — основний акцент команда Петера Боша може зробити саме на другу частину кампанії.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Ді Грегоріо — Даніло, Гатті, Бремер, Камб’язо — Тюрам, Дуглас Луїс — Гонсалес, Копмейнерс, Їлдиз — Влахович.

ПСВ: Бенітес — Ледесма, Фламінго, Боскальї, Дамс — Тіль, Схаутен, Веерман — Бакайоко, де Йонг, Тілльман.

Не зіграють: … — Ланг, Лосано, Карсдорп, Оппегор.

Під питанням: Консейсан, Мілік — Дест, Жуніор, Обіспо.

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БУКМЕКЕРИ

Фаворитом протистояння є італійці. Так, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 1.88, тоді як потенційний успіх нідерландців оцінюється показником 4.25. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.85.

прогноз 2:1

Янг Бойз — Астон Вілла

Вівторок, 17 вересня, 19:45, стадіон Ванкдорф, Берн (Швейцраія). Арбітр зустрічі — Георгій Кабаков (Болгарія)

Новий формат приносить нам нові стандарти. Безумовно будуть зустрічатись пари команд у цьому розіграші, яких ми б можливо й не побачили в цьому турнірі ніколи раніше. Швейцарський Янг Бойз проти бірмінгемської Астон Вілли. Афіша, м’яко кажучи, на ентузіастів та футбольних любителів. Але команди заслуговували на місце серед найкращих, тож ми їх радо вітаємо.

"Жовто-чорні" історично є знайомими для Динамо Київ та Шахтаря, проте з часу останньої зустрічі цих команди багато чого відбулось. У Суперлізі сезон розпочався за два тижні до завершення липня, тож у плані ігрового тонусу команда Патріка Рамена буде переважати своїх опонентів з Англії. Янг Бойз ще й долав плей-оф кваліфікації проти турецького Галатасарая (дві перемоги, 4:2 – загальний рахунок), тож провал на старті кампанії у вигляді трьох поспіль поразок уже затерся в пам’яті.

Астон Вілла кваліфікацію не проходила, бо така опція для АПЛ відсутня як явище загалом. Ще й почали сезон для себе "леви" на місяць пізніше за майбутніх суперників, тож Унаї Емері має враховувати цей фактор і відповідно робити певні корективи. А ще варто подивитись на останню гру проти Евертона, яку Вілла на власному полі перевернула з 0:2 на 3:2 з дублем Воткінса. Для форварда ці голи були вкрай важливими, бо стали першими в цьому сезоні.

А загалом, не надто пощастило суперниками ні одній, ані іншій команді, бо попереду в Янг Бойза Барселона (г), Інтер (д), Шахтар (г), Аталанта (д), Штутгарт (г), Селтік (г) та Црвена Звезда (д). Тут так само відзначаємо можливий акцент саме на другу частину кампанії.

Для Астон Вілли картина має наступний вигляд: Баварія (д), Болонья (д), Брюгге (г), Ювентус (д), Лейпциг (г), Монако (г), Селтік (д). Тут уже куди не глянь, а боротись доведеться в кожній зустрічі без винятків, ще й тонус при цьому зберігати, бо три внутрішні турніри також нікуди не поділись.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Янг Бойз: Фон Балльмоос — Блум, Зукру, Камара, Аджам — Ніассе, Лаупер — Монтейру, Угрінич, Коллі — Ганвула.

Астон Вілла: Мартінес — Неделькович, Конса, Пау Торрес, Динь — Онана, Тілеманс — Макгінн, Роджерс, Ремзі — Воткінс.

Не зіграють: Конте, Янко, Лакоми, Пфайффер — Бейлі, Кеш, Мінгз.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Фаворитом протистояння є англійці. Так, на перемогу Астон Вілли можна поставити з коефіцієнтом 1.70, тоді як потенційний успіх швейцарців оцінюється показником 4.85. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.20.

прогноз 1:1

Мілан — Ліверпуль

Вівторок, 17 вересня, 22:00, стадіон Сан Сіро, Мілан (Італія). Арбітр зустрічі — Еспен Ескос (Норвегія)

Повний анонс матчу Мілан — Ліверпуль читайте за посиланням.

Баварія — Динамо Загреб

Вівторок, 17 вересня, 22:00, стадіон Альянц Арена, Мюнхен (Німеччина). Арбітр зустрічі — Хосе Луїс Мунуера (Іспанія)

Ця пара команд є вже більш близькою до поціновувачів футболу з різних країн, бо мюнхенська Баварія завжди серед фаворитів Ліги чемпіонів, а Динамо Загреб у новітній історії часто зазирало до групових етапі змагань і навіть устигло перетнутись і з Шахтарем, і з Динамо свого часу в одному квартеті. Що ми знаємо при цьому про колектив із Загреба? Це чемпіон країни, очевидно, і ще минулого сезону команді боснійця Сергія Якіровича вдалось здобути Кубок Хорватії.

Але на початку сезону в Динамо простежується відсутність стабільності. Після товариської нічиєї проти Шахтаря наприкінці липня (2:2), команда виключно перемагала що в чемпіонаті, що в кваліфікації Ліги чемпіонів, де довелось долати Карабах уже в плей-оф (5:0). А потім, як настала осінь, так і "листя" пожовкло в Загреба, і він не зміг обіграти ані Рієку (1:1), ані Хайдук Спліт (0:1), які є його прямими конкурентами. Тож наразі "картаті" лише треті в чемпіонаті.

У мюнхенського суперклубу, але вже не чемпіона своєї країни, справи йдуть значно краще, хоча й Баварія стартувала в сезоні лише від середини серпня, тож із тим самим ігровим тонусом у неї може бути не все в порядку. А от із чим усе йде добре, так це з результатами під керівництвом Венсана Компані — три перемоги, 12:3 різниця голів, ще й у Кубку на ранньому етапі нарешті сенсаційно не вилетіли від команди з якоїсь оберліги (здолали Ульм, 4:0). Напевно, справи пішли вгору.

"Рекордмайстера" при цьому ми з поля зору не маємо права відпускати, бо Шахтар є серед наступних суперників Баварії, як би лячно це не лунало. Але мюнхенцям із цього приводу сенсу хвилюватись узагалі немає — там попереду ще будуть Астон Вілла (г), Барселона (г), Бенфіка (д), ПСЖ (д), Шахтар (г), Феєнорд (г) та Слован (д). Здається, легкої прогулянки у фаворитів не передбачається.

Що ж до Динамо Загреб, то тут суперники виглядають навіть якось скромно — Монако (д), Зальцбург (г), Слован (г), Боруссія Д (д), Селтік (д), Арсенал (г), Мілан (д). На тлі почутого за мить до цього, узагалі робочий календар.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Кім Мін Чже, Геррейру — Кімміх, Павлович — Олісе, Мусіала, Гнабрі — Кейн.

Динамо З: Невістич — Рістовські, Теофіль-Катрен, Ммае, П’єр-Габріель — Мішич, Сучич — П’яца, Батуріна, Ходжа — Петкович.

Не зіграють: Боє, Іто, Перец, Станішич — ....

Під питанням: … — Мішич.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Фаворитом протистояння є німці. Так, на перемогу Баварії можна поставити з коефіцієнтом 1.14, тоді як потенційний успіх хорватів оцінюється показником 19.50. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 9.60.

прогноз 4:0

Реал — Штутгарт

Вівторок, 17 вересня, 22:00, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Арбітр зустрічі — Халіл Мелер

Повний анонс матчу Реал — Штутгарт читайте за посиланням.

Спортінг — Лілль

Вівторок, 17 вересня, 22:00, стадіон Жозе Алвеладе, Лісабон (Португалія). Арбітр зустрічі — Донатас Румшас (Литва)

Теж така собі пара. Наче й є щось приховане в цьому протистоянні, але на передові шпальти газет воно потрапить хіба що в локальному вимірі, тож і очікувань від цієї гри небагато. Потужний чемпіон Португалії зустрічається з колишнім клубом португальця Паулу Фонсеки, який минулого сезону до передостаннього туру не знав, чи зіграє в Лізі чемпіонів у цьому сезоні.

Від Франції ще й четверте місце напряму до основного раунду не потрапляє, тож довелось кваліфікуватись аж із третього раунду, і вибивати турецький Фенербахче разом із Жозе Моурінью (3:2), який потім ще довго гарчав із приводу цієї дуелі, а потім і чеську Славію Прагу (3:2), щодо якої в українських клубів немає гарних спогадів після минулого сезону.

Спортінг цієї долі уникнув за рахунок перемоги в чемпіонаті, але, як і Кубок минулого сезону, віддав Суперкубок на поталу Порту. Після цього, щоправда, команда Рубена Аморіма винесла всіх, уключно з "драконами" (2:0), на старті нового розіграшу чемпіонату, тож "леви" в повному порядку. А ще в них є нестримний Віктор Дьокереш у нападі, і якщо у вас у Fantasy в нашій лізі досі немає відносно дешевого надрезультативного форварда, то питання лише одне — чому?

І допоки Спортінг у себе в чемпіонаті виносить усіх суперників, Лілль уже два тури поспіль не може набрати очки. Добре, проти ПСЖ мало хто у Франції в принципі може вистояти (1:3), але поразка від Сент-Етьєна поставила команду Олів’є Далл’Ольйо в дуже неприємне становище перед початком виступів у Лізі чемпіонів, де "доги" останній раз грали в сезоні-2021/22 і навіть якось вискочили в плей-оф.

Цього разу в Лілля такий календар, що про подібне доводиться лише мріяти. Після Спортінга йдуть Реал (д), Атлетіко (г), Ювентус (д), Болонья (г), Штурм (д), Ліверпуль (г) та Феєнорд (д). Хоч футбол високого ґатунку фанати "догів" подивляться.

У Спортінга в цьому плані календар значно простіший на старті й точно простіший наприкінці — ПСВ (г), Штурм (г), Манчестер Сіті (д), Арсенал (д), Брюгге (г), Лейпциг (г), Болонья (д).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Спортінг: Ісраель — Куарежма, Діоманде, Інасіу — Катаму, Моріта, Юльманн, Сантуш — Трінкан, Дьокереш, Гонсалвеш.

Лілль: Шевальє — Сантуш, Александро, Гудмундссон, Меньє, Дьякіте — Жегрова, Андре, Буадді, Кабелла — Байо.

Не зіграють: Ковачевич, Сент-Жюст — Ісмаїлі, Гаральдссон, Мбаппе.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Фаворитом протистояння є португальці. Так, на перемогу Спортінга можна поставити з коефіцієнтом 1.72, тоді як потенційний успіх французів оцінюється показником 5.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.05.