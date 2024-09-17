Реал — Штутгарт. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 17.09.2024

Football.ua представляє прев'ю матчу основного етапу Ліги чемпіонів, який пройде 17 вересня та розпочнеться о 22:00.

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів між собою зіграють мадридський Реал і німецький Штутгарт.

Реал — Штутгарт

Вівторок, 17 вересня, 22:00, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Арбітр зустрічі — Халіл Мелер

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Ліга чемпіонів знову на порозі, і команди готуються до елітного європейського змагання. Чинний чемпіон Реал Мадрид знову кидає виклик і розпочинає захист своєї європейської корони на своєму полі проти Штутгарта.

На Бернабеу мадридці здобули чотири перемоги та один раз зіграли внічию в попередніх п'яти матчах, а в трьох попередніх домашніх матчах Ліги чемпіонів вони були непереможними. Реал Мадрид також не знає поразок у двох останніх матчах Ліги чемпіонів проти німецьких команд. Їх вражаюча домашня форма та нещодавні результати проти німецьких суперників повинні забезпечити їм хороші шанси на перемогу в першому матчі.

Партнер Football.ua, компанія Favbet вважає, що Реал — фаворит зустрічі, а також висока ймовірність, що Кіліан Мбаппе та/або Вінісіус Жуніор заб'ють гол у ворота Штутгарта. За забитий м'яч француза пропонується коефіцієнт 1.65, а на гол бразильця — 1.85.

Новий формат Ліги чемпіонів забезпечує захоплюючу концепцію для змагань цього сезону. Змагання тепер проводяться у форматі 36 команд, в якому вісім найкращих клубів автоматично кваліфікуються до стадії плей-оф, а команди, що посіли місця з дев'ятого по 24-те, змагатимуться у матчах плей-оф, де вони стануть другими сіяними і зустрінуться з командами, що вже пройшли кваліфікацію. Звідти змагання відновляться зі звичайною стадією на виліт, як і в попередні роки. Кожна команда тепер повинна зіграти вісім матчів замість шести.

Реал Мадрид є беззаперечним королем Європи з багатою історією участі в цьому змаганні. "Лос Бланкос" вигравали цей історичний турнір щонайменше 15 разів і знову є одними з фаворитів цьогорічного змагання.

Реал посилив свою атакувальну ланку, підписавши влітку Кіліана Мбаппе з Парі Сен-Жермен, що принесло йому чималі гроші.

Штутгарт чудово провів минулий сезон у Бундеслізі, і він міг би стати історичним у Німеччині, якби не леверкузенський Баєр. Під керівництвом Себастьяна Хенесса німецька команда посіла друге місце в чемпіонаті, випередивши мюнхенську Баварію, і знову повернула собі місце серед європейської еліти, після того, як минулого сезону ледь не вилетіла з неї.

Штутгарт вже вшосте виступає у Лізі чемпіонів, найкращий виступ був у сезоні-2009/10, коли вони дійшли до плей-оф. Вони були вибиті іншою іспанською командою — Барселоною, переконливо розгромивши її з рахунком 5:1.

Щодо травм, то у мадридської команди не зіграють Алаба, Камавінга, Себальос і Браїм Діас. Останній отримав ушкодження в нещодавній зустрічі проти Реал Сосьєдаду. У Штутгарта недоступні Аль-Дахіль і Стергіу. Також під питанням участь Кретціга, у якого проблема з литковим м'язом і він може не встигнути відновитися до першого туру Ліги чемпіонів.

Орієнтовні склади

Реал: Куртуа — Карвахаль, Едер Мілітао, Рюдігер, Фран Гарсіа — Вальверде, Чуамені, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Вінісіус Жуніор.

Не зіграють: Алаба (коліно), Камавінга (коліно), Себальос (гомілкостоп), Браїм Діас (привідний м'яз).

Під питанням: немає.

Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Чейс, Хаболт, Міттельштедт — Рідер, Каразор, Штіллер, Левелінг — Ундав — Демірович.

Не зіграють: Аль-Дахіль (м'язова травма), Стергіу (спина).

Під питанням: Кретціг (литковий м'яз).

Тренери кажуть

Карло Анчелотті, Реал Мадрид:

"Розклад занадто напружений. У нас новий формат Ліги чемпіонів, і ніхто не знає, як усе складеться. Але очевидно те, що в нас стало на два матчі більше.

Якщо керівні органи не почнуть думати про футболістів, які отримують травми, тому що занадто багато грають, у нас виникнуть проблеми. Я прошу їх зупинитися і подумати про скорочення кількості матчів, щоб зробити змагання більш привабливими".

Себастьян Хенесс, Штутгарт:

"Гра з Реалом на виїзді була на вершині списку бажань для багатьох наших гравців і членів тренерського штабу".

Поточна форма

Очні зустрічі

Раніше команди між собою не зустрічалися.