Бондар: Нам важко даються матчі проти німецьких команд

Центрбек "гірників" дав свій коментар.

У четвер, 29 серпня, відбулося жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів. Свій коментар дав захисник Шахтаря Валерій Бондар.

"Найцікавіший суперник для мене? Арсенал. Ми розібралися, що буде 8 матчів: до грудня буде 6 матчів, як у минулому форматі Ліги чемпіонів. Потім ще 2 матчі. 4 вдома, 4 на виїзді.

Буде дуже цікаво зіграти з усіма, дуже цікаве жеребкування, новий формат.

Якщо згадати минулорічні виступи, нам важко даються матчі проти німецьких команд. Якщо подивитися на перший кошик, то там усі топ-команди, які виграють свої чемпіонати або проходять дуже далеко в Лізі чемпіонів.

Буде дуже цікаво зіграти з Боруссією, Баварією тощо. Це все топ-5 чемпіонати, там не можуть бути команди, які не заслуговують грати в Лізі чемпіонів.

Якщо ми хочемо грати проти топ-команд, то потрібно рівнятися на топ-чемпіонати, як Англія, де грають кожні три дні. Нам потрібно звикати до цього темпу. У нас чемпіонат закінчиться в грудні, буде якась відпустка. Але думаю, що всі будуть готові до матчів у січні. Сподіваюся, будуть матчі і в лютому. Може, ні. Подивимося", — сказав Бондар.

Раніше став відомий список усіх суперників Шахтаря в основному етапі Ліги чемпіонів.