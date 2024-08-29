Стали відомі результати жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів

Груповий раунд Ліги чемпіонів стартує 17 вересня 2024 року.

Сьогодні, 29 серпня, у Монако пройшло жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів у сезоні-2024/25.

У турнірі візьмуть участь 36 команд, у тому числі донецький Шахтар, які були поділені на чотири кошики.

Нагадаємо, у поточному сезоні Ліги чемпіонів не буде груп, натомість вестиметься єдина таблиця на 36 команд. Топ-8 команд вийдуть у 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9 до 24, зіграють у 1/16 фіналу.

Чемпіон України Шахтар зіграє з Баварією (вдома), Боруссією Дортмунд (на виїзді), Аталантою (вдома), Арсеналом (на виїзді), Янг Бойз (вдома), ПСВ (на виїзді), Брестом (вдома), Болоньєю (на виїзді).

Результати жеребкування Ліги чемпіонів:

Основний раунд стартує 17 вересня 2024 року, завершиться – 29 січня 2025 року. Остаточний розклад та час початку матчів основного раунду буде оголошено пізніше — 31 серпня.