Шахтар дізнався суперників у Лізі чемпіонів

29 серпня 2024

Маріно Пушич, ФК Шахтар

На стадії ліги "гірники" зіграють проти 8 різних команд по одному матчу.

У четвер, 29 серпня, відбулося жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів. 

Нагадаємо, що з сезону-2024/25 у загальному етапі беруть участь 36 клубів. 

Учасників було розділено на чотири кошики, а жеребкування відбулося за допомогою програми, а не вручну, як було раніше. 

У Лізі чемпіонів представляти Україну буде Шахтар. 

Стали відомі всі суперники "гірників" у рамках загального етапу Ліги чемпіонів: 

  • Баварія (вдома)
  • Боруссія Д (виїзд)
  • Аталанта (вдома)
  • Арсенал (виїзд)
  • Янг Бойз (вдома)
  • ПСВ (виїзд)
  • Брест (вдома)
  • Болонья (виїзд).

 

Таким чином, "гірники" зіграють проти 8 різних команд по одному матчу. 

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