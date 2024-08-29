Шахтар дізнався суперників у Лізі чемпіонів

У четвер, 29 серпня, відбулося жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, що з сезону-2024/25 у загальному етапі беруть участь 36 клубів.
Учасників було розділено на чотири кошики, а жеребкування відбулося за допомогою програми, а не вручну, як було раніше.
У Лізі чемпіонів представляти Україну буде Шахтар.
Стали відомі всі суперники "гірників" у рамках загального етапу Ліги чемпіонів:
- Баварія (вдома)
- Боруссія Д (виїзд)
- Аталанта (вдома)
- Арсенал (виїзд)
- Янг Бойз (вдома)
- ПСВ (виїзд)
- Брест (вдома)
- Болонья (виїзд).
Таким чином, "гірники" зіграють проти 8 різних команд по одному матчу.