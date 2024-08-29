Шахтар дізнався суперників у Лізі чемпіонів

На стадії ліги "гірники" зіграють проти 8 різних команд по одному матчу.

У четвер, 29 серпня, відбулося жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що з сезону-2024/25 у загальному етапі беруть участь 36 клубів.

Учасників було розділено на чотири кошики, а жеребкування відбулося за допомогою програми, а не вручну, як було раніше.

У Лізі чемпіонів представляти Україну буде Шахтар.

Стали відомі всі суперники "гірників" у рамках загального етапу Ліги чемпіонів:

Баварія (вдома)

Боруссія Д (виїзд)

Аталанта (вдома)

Арсенал (виїзд)

Янг Бойз (вдома)

ПСВ (виїзд)

Брест (вдома)

Болонья (виїзд).

Таким чином, "гірники" зіграють проти 8 різних команд по одному матчу.