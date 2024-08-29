Судаков: Якщо чесно, хотів Бенфіку з Трубіним

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після жеребкування Ліги чемпіонів.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков прокоментував результати жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів.

"Якщо чесно, хотів Бенфіку з Анатолієм Трубіним. Олександру Зінченку думаю напишу з цього приводу. Також хотів Боруссію Д та Арсенал. Інших суперників я не загадував.

З новим форматом турніру набагато легше. З усіма командами буде цікаво зіграти. Ми ще не знаємо графік, тому будемо підлаштовуватися.

Я вболіваю за всі українські клуби у Європі. Коли тільки одна команда грає у Лізі чемпіонів, то важко лише Шахтарю набирати якийсь коефіцієнт", — сказав Судаков.

Нагадаємо, Шахтар зіграє проти Баварії, Боруссії Д, Аталанти, Арсеналу, Янг Бойз, ПСВ, Бреста та Болоньї.