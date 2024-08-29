Судаков: Якщо чесно, хотів Бенфіку з Трубіним

29 серпня 2024

Георгій Судаков, Getty Images

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після жеребкування Ліги чемпіонів.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков прокоментував результати жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів.

"Якщо чесно, хотів Бенфіку з Анатолієм Трубіним. Олександру Зінченку думаю напишу з цього приводу. Також хотів Боруссію Д та Арсенал. Інших суперників я не загадував.
З новим форматом турніру набагато легше. З усіма командами буде цікаво зіграти. Ми ще не знаємо графік, тому будемо підлаштовуватися.
Я вболіваю за всі українські клуби у Європі. Коли тільки одна команда грає у Лізі чемпіонів, то важко лише Шахтарю набирати якийсь коефіцієнт", — сказав Судаков.
Нагадаємо, Шахтар зіграє проти Баварії, Боруссії Д, Аталанти, Арсеналу, Янг Бойз, ПСВ, Бреста та Болоньї.

Джерело: Football.ua

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