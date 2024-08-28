Тимчик: Тепер на нас чекає Ліга Європи і наші завдання незмінні

Олександр Тимчик підбив підсумки кваліфікації Ліги чемпіонів.

Захисник київського Динамо Олександр Тимчик прокоментував виліт "біло-синіх" до групового етапу Ліги Європи після нічийного результату у матчі-відповіді раунду-плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського Зальцбурга (1:1).

"Протягом усієї кваліфікації ми відчували вашу щиру підтримку та віру в нас. Хочу сказати всім вам – дякую за це! Дякую кожному вболівальнику на трибуні та кожному глядачеві перед телевізором.

Нам дуже шкода, що ми не змогли досягти кінцевої мети, але наступного сезону ми повернемося, щоб закінчити розпочате! Тепер на нас чекає Ліга Європи і наші завдання незмінні – робити так, щоб ви пишалися нами.

Слава Україні! Слава її героям!", — написав Тимчик у своєму Instagram.