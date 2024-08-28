Стрічка новин

00:31

РБ Зальцбург — Динамо Київ 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів 27.08.2024

23:56

Динамо Київ зіграло внічию в другому матчі проти РБ Зальцбург

22:45

Роналду отримає спеціальну нагороду від УЄФА

22:08

Зальцбург — Динамо: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

20:53

Тимчик зіграє з перших хвилин матчу-відповіді проти РБ Зальцбург

12:36

Зальцбург — Динамо: де дивитись матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 27.08.2024

10:23

Бражко: У Динамо були хороші нагоди в матчі із Зальцбургом, сподіваюся, вони будуть і сьогодні

08:59

Шовковський — про матч із Зальцбургом: Ми завжди будемо іти до кінця

08:30

РБ Зальцбург — Динамо. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 27.08.2024

08:28

Тренер Зальцбурга: Ми не повинні просто захистити результат першого поєдинку проти Динамо