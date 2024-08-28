РБ Зальцбург — Динамо Київ 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів 27.08.2024

Динамо Київ зіграло внічию в другому матчі проти РБ Зальцбург.
Цього результату для виходу в основний раунд Ліги чемпіонів УЄФА, на жаль, недостатньо.
Огляд матчу:
РБ Зальцбург — Динамо Київ 1:1
Голи: Дагім, 12 — Ванат, 29
РБ Зальцбург: Бласвіх — ван дер Бремпт (Бланк, 90+2), П’янтковські, Байду, Дедич — Бідструп (Гурна-Дуат, 74), Капальдо (Діамбу, 64), К’єргор (Нене, 64) — Дагім (Ратков, 74), Єо, Глух.
Динамо Київ: Бущан — Тимчик (Біловар, 82), Попов (Супряга, 82), Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко (Михайленко, 74), Шапаренко — Ярмоленко (Волошин, 67), Ванат, Кабаєв (Брагару, 74).
Попередження: Діамбу, Гурна-Дуат — Попов, Михавко, Ванат, Дубінчак, Біловар.