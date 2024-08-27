Тимчик зіграє з перших хвилин матчу-відповіді проти РБ Зальцбург

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють австрійський РБ Зальцбург та Динамо Київ.

Австрійський РБ Зальцбург та київське Динамо зіграють матч-відповідь плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Ред Булл Арена в Зальцбурзі.

Пепейн Лейндерс, у порівнянні з першою грою (2:0), використав із перших хвилин ван дер Бремпта праворуч у захисті, тоді як Капальдо гратиме в центрі поля, а Дагім розташується праворуч в атаці.

Олександр Шовковський, у свою чергу, залучив до стартового складу Тимчика на правий фланг оборони.

РБ Зальцбург: Бласвіх — ван дер Бремпт, П’янтковські, Байду, Дедич — Бідструп, Капальдо, К’єргор — Дагім, Єо, Глух.

Запасні: Шлагер, Гамзич, Бланк, Окох, Діамбу, Ратков, Лукич, Гурна-Дуат, Мелльберг, Доржелес, Діакіте.



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.