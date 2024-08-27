РБ Зальцбург — Динамо. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 27.08.2024

Football.ua представляє прев'ю матчу-відповіді четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, який пройде 27 серпня та розпочнеться о 22:00.

У матчі-відповіді четвертого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Зальцбург на своєму полі прийме Динамо. Нагадаємо, що рахунок першої гри 2:0 на користь австрійської команди.

Зальцбург — Динамо

Вівторок, 27 серпня, 22:00, стадіон Зальцбург, Зальцбург. Арбітр зустрічі — Халіл Умут Мелер

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У першому матчі, який відбувся на стадіоні Арена Люблін, гості здобули перемогу з рахунком 2:0. Футболісти РБ Зальцбург відкрили рахунок у середині першого тайму, а незабаром після перерви подвоїли перевагу, реалізувавши пенальті.

У Динамо були шанси забити хоча б один гол, але цього вечора "біло-синім" не щастило: стійка воріт рятувала суперника в моментах з ударами Караваєва в першому таймі та Попова в другому.

Обидві команди вирішили зосередитися на підготовці до матчу-відповіді, тому перенесли свої матчі в національних чемпіонатах.

Динамо в 4-му турі української Прем'єр-ліги мало зустрітися з полтавською Ворсклою, а РБ Зальцбург у рамках 4-го туру австрійської Бундесліги мав зіграти проти Хартберга.

Варто зазначити, що обидві команди поки що йдуть без втрат у своїх чемпіонатах.

Динамо провело тренування напередодні гри ЛЧ в Австрії:

Орієнтовні склади

Зальцбург: Блазх — Дедич, Пьонтковські, Байду, ван дер Бремпт — Бідструп, Капальдо, Чергорд — Нене, Ео, Глух.

Динамо: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Тренери говорять

Пепейн Лейндерс (Зальцбург): "Перемога над Динамо на виїзді без пропущених м'ячів була для нас дуже важливою, але ми пройшли лише половину шляху та ще нічого не досягли. Важливо ретельно проаналізувати перший матч та уважно подивитися, де нам ще потрібно покращитись.

Матч-відповідь у Зальцбурзі ми розглядаємо як абсолютно окремий, новий поєдинок, в якому ми не повинні просто захистити результат першого поєдинку. Ми повинні бути агресивними та залишатися вірними своєму стилю гри".

Олександр Шовковський (Динамо): "Ми сподіваємося показати, що за будь-яких обставин, за будь-якої ситуації, що б не відбувалося навколо, ми завжди будемо іти до кінця та прагнутимемо зробити якнайкраще те, що ми вміємо.

Яким би складним не було становище, ми, українці, ніколи не будемо здаватися. Думаю, цей посил важливий для всіх. Так було, коли наші спортсмени виступали на Олімпійських Іграх, і, сподіваюся, так буде всюди й завжди".

Цікаві факти

Зальцбург до першої зустрічі з киянами провів лише чотири матчі проти українських команд. Він поступився Шахтарю в третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2007/08 (1:0 д, 1:3 г) і Металісту в 1/16 фіналу Ліги Європи-2011/12 (0:4 д, 1:4 г).

Минулого сезону Зальцбург посів четверте місце в групі D Ліги чемпіонів (суперниками були Реал Сосьєдад, Інтер і Бенфіка), набравши чотири очки в шести матчах (В1 Н1 П4).

Поточну кампанію Зальцбург розпочав у третьому відбірковому раунді, обігравши Твенте (2:1 д, 3:3 г).

У сезоні-2023/24 Зальцбург упустив шанс завоювати 11-й чемпіонський титул поспіль. У чемпіонаті Австрії команда поступилася двома очками Штурму.

У Польщі динамівці провели перший матч проти суперника з Австрії з третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів-2022/23. Тоді кияни здолали Штурм 1:0 у домашньому матчі (він відбувся в польському місті Лодзь) і 2:1 у гостьовому.

Таким чином, до зустрічі із Зальцбургом Динамо здобуло три перемоги поспіль над австрійськими клубами та не поступалося в чотирьох матчах з моменту поразки 2:4 від віденського Рапіда в Києві в матчі-відповіді відбіркового раунду Ліги чемпіонів-1996/97. Поразка Динамо від Зальцбурга — єдина в домашніх матчах із клубами з Австрії.

Остання з 18 матчів участі Динамо в груповому турнірі Ліги чемпіонів припадає на сезон-2021/22, коли команда посіла четверте місце у своєму квартеті після Баварії, Бенфіки та Барселони, набравши лише очко в шести матчах.

Команда Олександра Шовковського в поточному сезоні пройшла два відбіркові раунди. У другому раунді кваліфікації киянами із загальним рахунком 9:2 був битий партизан (6:2 д, 3:0 г), у третьому — Рейнджерс (1:1 д, 2:0 г).

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Фаворитом протистояння є австрійці. Так, на перемогу Зальцбурга можна поставити з коефіцієнтом 1.58, тоді як потенційний успіх киян оцінюється показником 5.70. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.60.

На прохід австрійців дають показник 1.02, киян — 18.00.