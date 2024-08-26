Зальцбург — Динамо: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

26 серпня 2024

Зальцбург — Динамо: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

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У вівторок, 27-го серпня, київське Динамо зіграє матч плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти австрійського Зальцбурга.

Поєдинок відбудеться на Stadion Salzburg. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Перший матч завершився поразкою киян — 0:2.

Онлайн-трансляція матчу Зальцбург — Динамо:

Онлайн-трансляція з'явиться у цій новині в день матчу.

Матч-відповідь раунду плей-оф Ліги чемпіонів між австрійським Зальцбургом та київським Динамо довірено обслуговувати в якості головного арбітра 38-річному Халілу Умуту Мелеру з Туреччини.

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