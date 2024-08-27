Бражко: У Динамо були хороші нагоди в матчі із Зальцбургом, сподіваюся, вони будуть і сьогодні

Команда налаштовується на перемогу.

Півзахисник Динамо Володимир Бражко відповів на питання представників ЗМІ перед матчем-відповіддю раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти РБ Зальцбург.

"Насамперед, я б хотів подякувати нашим захисникам та силам ППО, які оберігають Україну, бо сьогодні вночі та вранці був масований обстріл нашої країни, багато міст та сіл залишилися без електрики. Потрібно не забувати, що країна-терорист продовжує запускати свої ракети та дрони, щоб убивати наших людей, дітей та жінок. Зараз уся команда думками з Україною.

Коли ми за кордоном, усі слідкують за новинами, адже у хлопців сім’ї, діти, батьки перебувають в Україні, тому ми дуже переживаємо. Зокрема, мої бабуся з дідусем у Запоріжжі, тож я завжди питаю, як вони, що чули тощо. Чесно кажучи, почуваюся недобре, коли читаю такі новини, не перебуваючи в Україні.

У ключових моментах першого матчу ми не забили, а вони реалізували свої можливості, тому рахунок 2:0 на їхню користь. Але у нас були хороші нагоди, сподіваюся, вони будуть і завтра. Потрібно їх реалізовувати, щоб перемогти у цьому матчі, зіграти якомога краще та пройти далі", — сказав Бражко.

Перший матч завершився поразкою киян — 0:2.

Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 27 серпня, початок о 22:00.