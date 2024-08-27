Шовковський — про матч із Зальцбургом: Ми завжди будемо іти до кінця

Коуч киян висловився перед матчем плей-оф ЛЧ.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський відповів на питання журналістів у рамках пресконференції перед матчем-відповіддю раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти РБ Зальцбург.

"Насамперед, хотів би приєднатися до слів, які щойно сказав Володимир Бражко: зранку ми усі були знервовані через масований обстріл в Україні. Те, що відбувається у нас в країні протягом останніх десяти років та двох з половиною років повномасштабного вторгнення росії, накладає відбиток на усі наші думки та почуття. Ми не відокремлюємо себе від України та нашого народу, хоча і перебуваємо за кордоном. Це дуже непросто, і дай боже, щоб більше ніхто і ніколи подібного не відчував.

Також хочу висловити безмежну подяку нашим захисникам і захисницям за їхню роботу, за те, що дають нам можливість грати у футбол та дарувати вкрай необхідні позитивні емоції. Це непросто, але ми чудово розуміємо, що їм набагато складніше.

Ми проаналізували на холодну голову результат першого матчу, зробили певні висновки та прагнутимемо робити усе від нас залежне, щоб вирішити завдання, яке перед нами стоїть.

Ви, мабуть, вже помітили, що з нами немає Віталія Буяльського – на жаль, він ще після матчу з Карпатами погано себе почував, у нього піднялась температура. Тому, щоб не заразити команду, він залишився в Україні й через хворобу навіть не долучився до колективу у Любліні при підготовці до першої гри. Плюс відсутні Володимир Шепелєв та Максим Дячук, якому зробили операцію. До речі, відтоді вже пройшло три тижні, сьогодні йому вже зняли пов’язку, і він відновлюється на нашій базі у Києві. Усі інші гравці готові вийти на поле або з перших хвилин, або на заміну, щоб зробити усе від них залежне для досягнення результату.

Ви маєте розуміти одну річ: як я вже казав, ми ніколи не відокремлюємо себе від українського народу. Зараз вкрай непроста ситуація: багато міст і сіл залишилися без світла, адже удари було завдано по критичній інфраструктурі. У деяких містах повітряна тривога триває понад 15-16 годин, а на прифронтових територіях вона триває майже постійно. Багато наших захисників є футбольними уболівальниками, вони вболівають за Динамо, за інші клуби, тож ми прагнемо зробити усе можливе, щоб подарувати їм хоч трохи позитивних емоцій, адже це для них надзвичайно важливо. Тому з нашого боку ми робитимемо усе від нас залежне, щоб у рамках принципів та правил fair play гідно виступити й переломити хід цього двобою на свою користь, незалежно від того, наскільки несприятливим для нас був результат першої гри.

Ми сподіваємося показати, що за будь-яких обставин, за будь-якої ситуації, що б не відбувалося навколо, ми завжди будемо іти до кінця та прагнутимемо зробити якнайкраще те, що ми вміємо. Яким би складним не було становище, ми, українці, ніколи не будемо здаватися. Думаю, цей посил важливий для всіх. Так було, коли наші спортсмени виступали на Олімпійських Іграх, і, сподіваюся, так буде всюди й завжди", — сказав Шовковський.