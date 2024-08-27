Тренер Зальцбурга: Ми не повинні просто захистити результат першого поєдинку проти Динамо

Пепейн Лейндерс вважає, що команда не мусить захищати здобутий результат.

Головний тренер Зальцбурга Пепейн Лейндерс висловився напередодні матчу з Динамо в плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Перемога над Динамо на виїзді без пропущених м'ячів була для нас дуже важливою, але ми пройшли лише половину шляху і ще нічого не досягли. Важливо ретельно проаналізувати перший матч і уважно подивитися, де нам ще потрібно покращитись.

Матч-відповідь у Зальцбурзі ми розглядаємо як абсолютно окремий, новий поєдинок, в якому ми не повинні просто захистити результат першого поєдинку. Ми повинні бути агресивними та залишатися вірними своєму стилю гри”, – повідомив тренер в коментарі LigaPortal.

Перший матч завершився поразкою киян — 0:2.

Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 27 серпня, початок о 22:00.