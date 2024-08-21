Кваліфікація Ліги чемпіонів. Динамо Загреб обіграло Карабах, поразка Црвени Звезди, успіх Лілля

Відбулися перші матчі у битві за місця у груповому етапі головного єврокубку.

У вівторок, 19 серпня, відбулися перші матчі раунду-плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

У першому матчі норвезький Буде-Глімт обіграв сербську Црвену Звезду з рахунком 2:1. Перемогу норвежцям над "любителями руського міра" принесли забиті м'ячі у виконанні Одіна Бьортуфта та Ісака Маатти. У гостей єдиний м'яч забив Огнен Мімович.

Буде-Глімт — Црвена Звезда 2:1

Голи: Бьортуфт, 52, Маатта, 62 — Мімович, 75.

У другій зустрічі загребське Динамо обіграло азербайджанський Карабах із рахунком 3:0. У складі хорватів відзначилися Марко П'яца та Сандро Куленович, який оформив дубль.

Динамо Загреб — Карабах 3:0

Голи: П'яца, 29, Куленович, 75, 80.

У третьому поєдинку Лілль на своєму полі був сильнішим за чеську Славію з рахунком 2:0. Перемогу "догам" забезпечили забиті м'ячі у виконанні Джонатана Девіда та Едона Жегрови.

Лілль — Славія Прага 2:0

Голи: Девід, 52, Жегрова, 77.