Динамо — Зальцбург: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

20 серпня 2024

Динамо — Зальцбург: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Слідкуйте за матчем на Football.ua.

У середу, 21-го серпня, київське Динамо зіграє матч плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти австрійського Зальцбурга.

Поєдинок відбудеться у Любліні на стадіоні "Люблін-Арена". Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Динамо — Зальцбург:

Онлайн-трансляція матчу з'явиться в цій новині в день зустрічі!

Нагадаємо, комітет арбітрів УЄФА призначив для роботи на першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів між киїським Динамо та австрійським РБ Зальцбургом бригаду арбітрів на чолі з Сандро Шьорером.

команди
статті на тему:
Мусса Кунфоло Єо, Getty Images 20 серпня 2024 Єо: Наш аналіз Динамо показав, що проти нас гратиме дуже розумна і сильна команда
Пеп Ліндерс, Getty Images 20 серпня 2024 Ліндерс: Зальцбургу потрібно заслужити право грати в Лізі чемпіонів
Юрій Габовда, НК Верес 20 серпня 2024 Юрій Габовда: Хочемо почути оцінку рішень арбітра щодо суперечливих епізодів матчу з Кривбасом від представників суддівського корпусу
   