Динамо — Зальцбург: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

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У середу, 21-го серпня, київське Динамо зіграє матч плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти австрійського Зальцбурга.

Поєдинок відбудеться у Любліні на стадіоні "Люблін-Арена". Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Динамо — Зальцбург:

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Нагадаємо, комітет арбітрів УЄФА призначив для роботи на першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів між киїським Динамо та австрійським РБ Зальцбургом бригаду арбітрів на чолі з Сандро Шьорером.