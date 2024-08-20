Ліндерс: Зальцбургу потрібно заслужити право грати в Лізі чемпіонів

Керманич Зальцбурга висловився про майбутній матч із Динамо Київ у відборі до Ліги чемпіонів.

У рамках плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА київське Динамо зустрінеться з австрійським РБ Зальцбургом.

Головний тренер "биків" Пеп Ліндерс, який раніше працював асистентом Юргена Клоппа в Ліверпулі, поділився своїми очікуваннями від майбутніх зустрічей із киянами.

"Я неодноразово говорив — потрібно заслужити право грати в Лізі чемпіонів. Ми хочемо знову наполегливо працювати, коли гратимемо з Динамо Київ, і знову грати в хороший футбол, який показували останнім часом.

Ми раді, що потрапили в цю стадію, зігравши дві дуже хороші гри проти Твенте. Це дійсно важкий період з великою кількістю матчів за короткий проміжок часу.

Нам потрібно якомога більше свіжих гравців, хлопці, які виходять з лави запасних, повинні бути не просто замінами, а й змінювати гру. Наразі нам це добре вдавалося, як ви могли бачити, наприклад, в матчі проти ЛАСК", — цитує слова Ліндерса офіційний сайт Зальцбурга.

Нагадаємо, перший матч Динамо — РБ Зальцбург відбудеться в середу, 21 серпня, в Любліні на стадіоні "Арена Люблін", початок — о 22:00.