Єо: Наш аналіз Динамо показав, що проти нас гратиме дуже розумна і сильна команда

Малійський хавбек Зальцбурга висловився про майбутні матчі з Динамо Київ у відборі до Ліги чемпіонів.

У рамках плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА київське Динамо зустрінеться з австрійським РБ Зальцбургом.

20-річний центральний півзахисник "биків" Мусса Кунфоло Єо поділився очікуваннями та оцінив рівень команди Олександра Шовковського.

"Динамо з блискучою виїзною перемогою перемогло Рейнджерс, будучи аутсайдером. Наш аналіз Києва показав, що проти нас гратиме дуже розумна і сильна команда.

Для нас важливо отримати хорошу позицію для матчу-відповіді в Зальцбурзі. Ми наполегливо працюватимемо, щоб цього досягти", — цитує слова Єо офіційний сайт Зальцбурга.

Нагадаємо, перший матч Динамо — РБ Зальцбург відбудеться в середу, 21 серпня, в Любліні на стадіоні "Арена Люблін", початок — о 22:00.