Рейнджерс — Динамо Київ: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

13 серпня 2024

Гравці Динамо, ФК Динамо Київ

Команда Олександра Шовковського продовжує свій єврокубковий сезон.

Сьогодні, 13 серпня, відбудеться матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому київське Динамо зіграє проти шотландського Рейнджерса.

Для команди Олександра Шовковського це буде четвертий офіційний матч у еврокубковому сезоні.

Перед грою у відповідь Динамо в УПЛ обіграло Верес (2:1), а Рейнджерс з таким же рахунком здолав Мотервелл у чемпіонаті Шотландії.

Матч відбудеться на Гемпден-Парк у Глазго. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Рейнджерс — Динамо Київ:

Нагадаємо, у першому матчі Динамо втратило перемогу над шотландцями, які зрівняли рахунок на останній хвилині (1:1).

команди
статті на тему:
Філіпп Клеман, Getty Images 13 серпня 2024 Клеман: Динамо і Рейнджерс — команди одного рівня
сайт Динамо 13 серпня 2024 Рейнджерс — Динамо. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 13.08.2024
Антон Царенко, ФК Динамо Київ 13 серпня 2024 Царенко перебрався з Динамо до чемпіонату Польщі
Олександр Шовковський, ФК Динамо 13 серпня 2024 Шовковський: Ми готуємося до дуже складної, але, впевнений, дуже цікавої гри
   