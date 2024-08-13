Рейнджерс — Динамо Київ: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Команда Олександра Шовковського продовжує свій єврокубковий сезон.

Сьогодні, 13 серпня, відбудеться матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому київське Динамо зіграє проти шотландського Рейнджерса.

Для команди Олександра Шовковського це буде четвертий офіційний матч у еврокубковому сезоні.

Перед грою у відповідь Динамо в УПЛ обіграло Верес (2:1), а Рейнджерс з таким же рахунком здолав Мотервелл у чемпіонаті Шотландії.

Матч відбудеться на Гемпден-Парк у Глазго. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Рейнджерс — Динамо Київ:

Нагадаємо, у першому матчі Динамо втратило перемогу над шотландцями, які зрівняли рахунок на останній хвилині (1:1).