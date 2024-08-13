Клеман: Динамо і Рейнджерс — команди одного рівня

Наставник шотландської команди дав свій коментар.

Головний тренер Рейнджерс Філіпп Клеман дав коментар перед матчем-відповіддю 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Динамо.

"Будуть грати дві команди насправді одного рівня, вони довше грають разом у такому складі, але наша команда дійсно добре виступила минулого тижня тактично, а це нелегко з новими гравцями.

Я був дуже радий цьому забитому голу на останній хвилині, це був заслужений гол, у нас було більше ударів у площину воріт, ніж у них у грі", — сказав Клеман.

Зазначимо, що Рейнджерс обіграв Мотеруелл (2:1) у другому турі чемпіонату Шотландії.

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