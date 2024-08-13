Шовковський: Ми готуємося до дуже складної, але, впевнений, дуже цікавої гри

13 серпня 2024

Олександр Шовковський, ФК Динамо

Керманич київської команди про майбутню гру проти Рейнджерс.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський відповів на питання журналістів у рамках пресконференції перед матчем-відповіддю 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Рейнджерс. 

Рейнджерс — Динамо: прогноз букмекерів

"Так, ми провели матч у чемпіонаті України, здобули перемогу – 2:1. З гарним настроєм готуємося до повторного матчу з Рейнджерс. У нас, в принципі, основна обойма гравців готується до поєдинку. Точно не зможе допомогти нам Володимир Шепелєв, він отримав ушкодження й наразі відновлюється в Україні. Так само Микола Михайленко отримав невелике ушкодження і не прилетів із нами – вирішили, що немає сенсу йому з ушкодженим гомілкостопом переживати два перельоти, оскільки це додаткове навантаження. А так усі інші готові вийти завтра на футбольне поле. 

Про перший матч з Рейнджерс

"Хочу сказати, що, безумовно, ми розуміли по ходу гри, що буде тиск збоку суперника. У свою чергу намагалися знайти можливості для виходу в контратаку. Але я не погоджуся, що з 70-ї хвилини команда не грала". 

Про стадіон

"Так, із Глазго в мене особисто чудові спогади, тому що ми тут грали, коли я ще був у штабі національної збірної. Тоді ми обіграли Швецію в додатковий час – 2:1, і пройшли до чвертьфіналу Євро-2020. Потім ми грали проти збірної Шотландії у стиковому матчі за право зіграти на ЧС-2022. Виграли теж ту гру, пам’ятаю чудово цей стадіон, ту підтримку в господарів. Проте, завжди приємно грати при заповнених трибунах, коли відчувається підтримка команди, навіть якщо підтримують суперника. Тому що футбол – це гра для глядачів. І ми маємо визнати, що ми скучили за матчами високого рівня, перед повними трибунами. Нам цього не вистачає сьогодні. Але це ті емоції, заради яких футболісти, в принципі, виходять на поле. 

Я вважаю, що загалом люди, які прийдуть завтра на стадіон, люблять як свій клуб, так і футбол у цілому. І ми хочемо зробити все від себе залежне та можливе, щоб показати чудову видовищну гру, щоб вони оцінили в тому числі й результат, на який ми сподіваємося". 

Про те, чи є хтось із гравців суперника, кому варто приділити додаткову увагу

"На футбольне поле виходить та грає команда. Кожен футболіст прагне зіграти максимально якісно та показати свою найкращу гру. Завжди так було, і, безперечно, так і має бути. Безперечно, кожен гравець буде намагатися реалізувати свої найкращі сторони, так само наші гравці будуть робити все можливе, аби проявити свої сильні якості. Я ніколи не відокремлював гравців від команди, і заради досягнення результату кожен футболіст має підпорядковувати своє особисте ідеям та досягненням команди. Тому ми готуємося до дуже складної, але, впевнений, дуже цікавої гри", — сказав Шовковський. 

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Рейнджерс - Динамо на нашому сайті. 

Джерело: ФК Динамо (Київ)

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