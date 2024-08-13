Шовковський: Ми готуємося до дуже складної, але, впевнений, дуже цікавої гри

Керманич київської команди про майбутню гру проти Рейнджерс.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський відповів на питання журналістів у рамках пресконференції перед матчем-відповіддю 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Рейнджерс.

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"Так, ми провели матч у чемпіонаті України, здобули перемогу – 2:1. З гарним настроєм готуємося до повторного матчу з Рейнджерс. У нас, в принципі, основна обойма гравців готується до поєдинку. Точно не зможе допомогти нам Володимир Шепелєв, він отримав ушкодження й наразі відновлюється в Україні. Так само Микола Михайленко отримав невелике ушкодження і не прилетів із нами – вирішили, що немає сенсу йому з ушкодженим гомілкостопом переживати два перельоти, оскільки це додаткове навантаження. А так усі інші готові вийти завтра на футбольне поле.

Про перший матч з Рейнджерс:

"Хочу сказати, що, безумовно, ми розуміли по ходу гри, що буде тиск збоку суперника. У свою чергу намагалися знайти можливості для виходу в контратаку. Але я не погоджуся, що з 70-ї хвилини команда не грала".

Про стадіон:

"Так, із Глазго в мене особисто чудові спогади, тому що ми тут грали, коли я ще був у штабі національної збірної. Тоді ми обіграли Швецію в додатковий час – 2:1, і пройшли до чвертьфіналу Євро-2020. Потім ми грали проти збірної Шотландії у стиковому матчі за право зіграти на ЧС-2022. Виграли теж ту гру, пам’ятаю чудово цей стадіон, ту підтримку в господарів. Проте, завжди приємно грати при заповнених трибунах, коли відчувається підтримка команди, навіть якщо підтримують суперника. Тому що футбол – це гра для глядачів. І ми маємо визнати, що ми скучили за матчами високого рівня, перед повними трибунами. Нам цього не вистачає сьогодні. Але це ті емоції, заради яких футболісти, в принципі, виходять на поле.

Я вважаю, що загалом люди, які прийдуть завтра на стадіон, люблять як свій клуб, так і футбол у цілому. І ми хочемо зробити все від себе залежне та можливе, щоб показати чудову видовищну гру, щоб вони оцінили в тому числі й результат, на який ми сподіваємося".

Про те, чи є хтось із гравців суперника, кому варто приділити додаткову увагу:

"На футбольне поле виходить та грає команда. Кожен футболіст прагне зіграти максимально якісно та показати свою найкращу гру. Завжди так було, і, безперечно, так і має бути. Безперечно, кожен гравець буде намагатися реалізувати свої найкращі сторони, так само наші гравці будуть робити все можливе, аби проявити свої сильні якості. Я ніколи не відокремлював гравців від команди, і заради досягнення результату кожен футболіст має підпорядковувати своє особисте ідеям та досягненням команди. Тому ми готуємося до дуже складної, але, впевнений, дуже цікавої гри", — сказав Шовковський.

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