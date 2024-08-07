Дессерс: Сподіваюся, що мій пізній гол Динамо виявиться вирішальним у цьому двоматчевому протистоянні

Футболіст підкреслив важливість забитого гола.

Нападний Рейнджерс Сіріль Дессерс прокоментував нічию (1:1) в матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Всі могли побачити, що Динамо — дуже хороша команда тактично та технічно, тому нам довелося багато працювати, щоб контролювати усі зони. Та й взагалі, ми тривалий час дуже старанно працювали. Можливо, результати цієї роботи на полі відразу не видно, але такі матчі, як сьогоднішній, можуть усі змінити.

Я радий забити гол наприкінці гри та завоювати з командою хороший результат. Сподіваюся, тепер справи почнуть йти на нашу користь. Думаю, всі бачили, якими незадоволеними залишали поле гравці Динамо.

Сподіваюся, що мій пізній гол виявиться вирішальним у цьому двоматчевому протистоянні. Готовність і вміння боротися остаточно справді важливі. Ми цей менталітет кілька разів демонстрували минулого сезону, коли відігравалися у низці матчів. Ми ніколи не здаємось, продовжуємо йти до своєї мети, навіть якщо граємо проти гарної команди", — сказав Дессерс.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Рейнджерс.