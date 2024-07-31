Піхальонок, Дубінчак та Волошин зіграють із перших хвилин у матчі-відповіді проти Партизана

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють сербський Партизан та Динамо Київ.

Сербський Партизан та київське Динамо зіграють у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА в Белграді.

Александар Станоєвич, після розгрому в першій грі (2:6), використав із перших хвилин Філіповича та Юрчевича на флангах оборони, тоді як Овусу гратиме в опорній зоні, а Лазаревич розташується праворуч в атаці.

Олександр Шовковський, у свою чергу, залучив до стартового складу Дубінчака ліворуч у захисті, тоді як Піхальонок гратиме в центрі поля, а Волошин розташується ліворуч в атаці.

Партизан: А. Йованович — Філіпович, Маркович, Муякич, Юрчевич — Захід, Овусу — Лазаревич, Калулу, Ко — Сальданья.

Запасні: Стеванович, Антич, Ксандер, Д. Йованович, Натхо, Щекич, Ніколич, де Медіна, Ковачевич, Ібрагім, Тріфунович, Степанович.



Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак — Піхальонок, Буяльський, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Волошин.

Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Волошин, Бражко, Лонвейк, Андрієвський, Супряга, Кабаєв, Малиш, Діалло, Михавко, Біловар.



Гра Партизан — Динамо Київ почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.