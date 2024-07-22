Результати жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Команди дізнались своїх майбутніх суперників.

22 липня 2024 року у швейцарському місці Ньйон відбулось жеребкування третього раунду кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Команди були розподілені на дві великі групи за своїм статусом у національних першостях: Шлях чемпіонів та Шлях представників ліг.

Окрім цього, на Шляху чемпіонів були ще три окремі підгрупи, відповідно до сіяного та несіяного статусу команд відповідно до рейтингів УЄФА.

У підсумку, були визначені наступні пари:

Шлях чемпіонів

Група 1

Переможець пари 2: Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) / Карабах (Азербайджан) — Переможець пари 4: Лудогорець (Болгарія) / динамо мінськ (білорусь)

Переможець пари 3: Целе (Словенія) / Слован Братислава (Словаччина) — Переможець пари 6: АПОЕЛ (Кіпр) / Петрокуб (Молдова)

Переможець пари 5: Шемрок Роверс (Ірландія) / Спарта Прага (Чехія) — Переможець пари 1: ФКСБ (Румунія) / Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)

Група 2

Переможець пари 11: Мальме (Швеція) / Клаксвік (Фарерські острови) — Переможець пари 7: ПАОК (Греція) / Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина)

Переможець пари 10: Санта-Колома (Андорра) / Мідтьюлланн (Данія) — Переможець пари 8: Ференцварош (Угорщина) / ТНС (Уельс)

Переможець пари 12: Паневежис (Литва) / Ягеллонія (Польща) — Переможець пари 9: Буде/Глімт (Норвегія) / РФШ (Латвія)

Шлях представників ліг

Славія Прага (Чехія) — Юніон (Бельгія)

Лілль (Франція) — Переможець пари 1: Лугано (Швейцарія) / Фенербахче (Туреччина)

Переможець пари 2: Динамо Київ (Україна) / Партизан (Сербія) — Рейнджерс (Шотландія)

Зальцбург (Австрія) — Твенте (Нідерланди)

Коли матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів?

Перші матчі: 6/7 серпня 2024 року

Матчі-відповіді: 13 серпня 2024 року.