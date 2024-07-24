Бражко: Хотілося здобути перемогу для кожного українця

Команда віддалась на повну задля перемоги.

Півзахисник Динамо Володимир Бражко поділився емоціями після перемоги над Партизаном у кваліфікації Ліги чемпіонів (6:2).

"Звичайно, емоції ще присутні, адже всі розуміли, проти кого ми граємо. Потрібна була перемога, хотіли забити якомога більше, щоб мати перевагу перед матчем-відповіддю. Вважаю, зіграли дуже добре, але при цьому могли й не пропускати два мʼячі — там пенальті, там сумбур у штрафному майданчику... Будемо працювати, щоб у другому матчі зіграти на нуль.

Уся агресія, всі емоції, суперечки залишаються на полі. Загалом, контролював себе, але в епізоді з пенальті я підбіг до арбітра та хотів запитати, чому не дивилися ВАР, коли суперник на 2-й хвилині вдарив мене прямою ногою в берцову кістку. Чесно, був шокований... Але потім я забив гол, віддав асист, ми забили шість мʼячів — і я заспокоївся.

Загалом, були впевнені в собі. Так, неприємно було пропускати з пенальті, але по собі відчував, що ми дотиснемо, забʼємо. Пішли момент за моментом, могли й більше забивати. Утім, вважаю, зіграли добре, й будемо працювати, щоб не пропускати.

Проти цього суперника хотілося забити якомога більше й здобути перемогу для кожного українця", — сказав Бражко.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Партизан.