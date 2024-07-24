Дячук — про матч з Партизаном: Ми виходили на поле не лише за Динамо, ми грали за усю Україну

Слова захисника Динамо після яскравої перемоги.

Захисник Динамо Максим Дячук прокоментував перемогу над Партизаном (6:2) в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Вчора ми виходили на поле не лише за нашу команду, вчора ми грали за усю Україну.

Здобули важливу перемогу, та готуємось до наступної гри. Цей матч залишиться в спогадах назавжди.

Дякуємо футбольній спільноті за неймовірну підтримку! Дякуємо ЗСУ та всім захисникам! Дякуємо вболівальникам, які були на стадіоні та підтримували нас всі 94 хвилини", — написав Дячук в інстаграм.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Партизан.