Воротар Партизана перед матчем з Динамо: На даний момент можу сказати, що нічия нас влаштує

22 липня 2024

Александар Йованович, Getty Images

Александар Йованович поділився своїми думками перед першою грою з Динамо.

Воротар Партизана Александар Йованович прокоментував майбутній матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

"У Динамо справді гарний склад, але якщо ми захищатимемося як одна команда організовано, то ми можемо уникнути проблем.

Не знаю, чи влаштує нас нічия. Це перший матч і ми побачимо, з чого зліплені обидві команди. Зараз можу сказати, що нічия нас влаштує. З іншого боку, ви завжди граєте на перемогу, якщо виступаєте за Партизан", — наводить слова Йовановича прес-служба клубу.

Нагадаємо, перший матч Динамо – Партизан відбудеться завтра, 23 липня, о 21:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Джерело: ФК Партизан

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