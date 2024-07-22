Шовковський: Ми з величезним нерозумінням сприйняли поїздку футбольного клубу партизан до москви на "братський" турнір

Кияни повинні просто вийти та знищити цих "братів вузького миру".

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський напередодні першої гри 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з белградським партизаном відвідав передматчеву прес-конференцію. Його слова наводить офіційний сайт "Біло-синіх".

"Доброго вечора. Одразу з вашого дозволу зроблю невеличку заяву. Ми повністю підтримуємо закони УЄФА та принципи "чесної гри" й завжди ставимося з повагою до наших суперників, всіляко демонструючи це, як на футбольному полі, так і до, під час та після матчів.

Ви чудово знаєте, що в нашій країні вже третій рік йде війна. Щодня наші люди, діти гинуть під російськими ударами та ракетами. Наш клуб не відокремлює себе від народу України, постійно підтримуючи наших захисників та людей, які постраждали від російської агресії в цей непростий період. Футболісти під час виступів на євроарені намагаються підняти бойовий дух наших захисників та людей, які постраждали від її наслідків. Багато хто з них – давні шанувальники та фанати київського «Динамо».

Ми з величезним, м’яко кажучи, нерозумінням сприйняли поїздку ФК партизан до москви на товариський, "братський" турнір, де вони провели серію матчів проти місцевих клубів та висловлювали знаки солідарності з тими, хто веде проти нас агресивну, загарбницьку війну, окуповуючи наші землі, руйнуючи наші міста та села, вбиваючи та калічачи наших людей і дітей. Особливо зважаючи на чітке рішення УЄФА виключити російські клуби з усіх міжнародних змагань у Європі, яке було ухвалено негайно після початку повномасштабної агресії.

Ми спеціально не робили жодних публічних заяв з цього приводу, щоб не розпалювати ворожнечу перед матчем. Але враховуючи усі вищезгадані обставини, ми вимушені відмовитися від усіх офіційних заходів. Наша позиція базується виключно на діях ФК партизан, який поїхав на цей турнір до країни, яка атакує та вбиває громадян нашої країни. Ми вважаємо ці дії недружніми стосовно нашого клубу і нашої країни.

Попри все мною сказане вище, команда повністю зосереджена на підготовці та має бажання проявити свої професійні якості, які ми прагнемо продемонструвати у грі з партизаном, повністю дотримуючись правил УЄФА, Fair play та "чесної гри". Я прошу більше до цих питань не повертатися. На всі ваші питання, які можуть бути щодо цього, я відповідати не буду. Я відповім виключно на питання стосовно команди та її підготовки до цього матчу.

Травма Шепелева? У нього достатня болюча травма гомілкостопу. Не можу сказати напевне, скільки він пропустить, але, думаю, він вилетів тижні на два точно.

Тільки гра може дати відповідь чи є у нашого суперника перевага через те, що в них вже розпочався чемпіонат. Але ми чудово проаналізували дії нашого суперника і маємо план на гру. Я думаю, є розуміння, як ми будемо діяти. Вважаю, що ми підготовлені достатньо непогано, але, повторюся, гра все покаже", — сказав Шовковський.

Нагадаємо, матч між Динамо та партизаном відбудеться 23-го липня, о 21:00 за київським часом.

Раніше головний тренер партизана порівняв Динамо Київ з московитським динамо.