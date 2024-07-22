УЄФА опублікував заявку Динамо на матчі з Партизаном

Кияни готуються до гри із сербами в Лізі чемпіонів.

Динамо зіграє із Партизаном у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Офіційний сайт УЄФА опублікував список "А" заявки команди Олександра Шовковського на ці поєдинки.

Заявка Динамо на матчі Ліги чемпіонів із Партизаном (список А):

Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун;

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Браян Себальос, Тарас Міхавко, Крістіан Біловар, Владислав Дубінчак;

Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Джастін Лонвейк, Олександр Андрієвський, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Самба Діалло, Олександр Піхаленьок;

Нападники: Владислав Ванат, Владислав Супряга, Матвій Пономаренко.

Відзначимо відсутність у списку центрбека Максима Дячука та хавбеків Назара Волошина та Антона Царенка.

Матчі з Партизаном точно пропустять Валентин Рубчинський, Максим Брагару та Микола Михайленко, які вирушили до розташування збірної України (U-23) для участі в Олімпіаді.

Матчі між Динамо та Партизаном пройдуть 23 та 31 липня.