Стрічка новин

00:58

Кваліфікація Ліги чемпіонів. Слован, Лудогорець та Клаксвік пройшли у другий раунд

17:18

Головний тренер Партизана — про Динамо Київ: Вони рівня московського динамо

13:16

Піхальонок — про матч з Партизаном: Буде багато боротьби — у цьому компоненті важливо не програти

00:39

Кваліфікація Ліги чемпіонів. Стяуа та Шемрок пройшли у другий раунд, виліт ГІКа та Пюніка

21:10

Андрієвський: Ми думаємо та розраховуємо лише на груповий етап Ліги чемпіонів

18:45

Ліга чемпіонів-2024/25: розклад та результати матчів

22:45

На матч Динамо Київ — Партизан призначена німецька бригада арбітрів

19:36

Майбутній суперник Динамо в Лізі чемпіонів поїхав до рф для участі в "братському кубку"

20:20

Шахтар проводитиме матчі Ліги чемпіонів на стадіоні Шальке

15:44

Динамо проводитиме домашні матчі кваліфікації єврокубків у Любліні