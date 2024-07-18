Кваліфікація Ліги чемпіонів. Слован, Лудогорець та Клаксвік пройшли у другий раунд

У середу, 17 липня, відбулися заключні матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
За підсумками матчів сформувалися всі пари другого відбірного раунду турніру, де візьме участь київське Динамо, яке зіграє проти сербського Партизана.
Також зазначимо, що з розіграшу вилетів казахстанський клуб Ордабаси, за який виступають два українці — Ігор Пластун та Артем Бєсєдін.
Результати матчів першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів:
Струга (Північна Македонія) — Слован (Словаччина) 1:2 (перший матч 2:4)
Голи: Компаоре, 85 — Вайсс, 9, Рістевскі, 34 (автогол).
Динамо Батумі (Грузія) — Лудогорець (Болгарія) 1:0 (перший матч 1:3)
Гол: Мамучашвілі, 3.
Діфферданж (Люксембург) — Клаксвік (Фарерські острови) 0:0 (перший матч 0:2)
Вилучення: Бедуре, 34 (пряма червона картка).
Петрокуб (Молдова) — Ордабаси (Казахстан) 1:0 (перший матч 0:0)
Гол: Лунгу, 34.
Ларн (Північна Ірландія) — РФШ (Латвія) 0:4 (перший матч 0:3)
Голи: Деоклесіано, 38, Лемаїч, 44, Икауньєкс, 45+3, Діоманд, 56.
КФ Егнатія (Албанія) — Борац Баня-Лука (Боснія та Герцеговина) 2:1 (серія пенальті 1:4) (перший матч 0:1)
Голи: Ібрагімоглу, 17, Дукуо, 82 — Лукич, 30.
Нагадаємо, результати жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів можна переглянути на Football.ua.