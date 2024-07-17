Кваліфікація Ліги чемпіонів. Стяуа та Шемрок пройшли у другий раунд, виліт ГІКа та Пюніка

У вівторок, 16 липня, відбулися матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
Два матчі з восьми завершилися серіями пенальті — у лотереях сильнішими були УЕ Санта-Колома та Лінкольн Ред Імпс.
Також додамо, що Стяуа у двох матчах забила 11 голів у ворота Віртуса із Сан-Марино. У той же час словенський Цельє за сумою двох матчів розгромив естонську Флору з рахунком 7:1.
Результати матчів-відповідей першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів:
Баллкані (Косово) — УЕ Санта-Колома (Андорра) 1:2 (після серії пенальті — 5:6) (перший матч 2:1)
Голи: Хаміді, 109 — Хаміді, 90+2 (автогол), Де Хесус, 102.
Вилучення: Адетунджі, 38 (пряма червона картка).
ГІК (Фінляндія) — Паневежис (Литва) 1:1 (перший матч 0:3)
Голи: Ервін, 38 — Велюліс, 45.
Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) — Хамрун (Мальта) 0:1 (після серії пенальті 5:4) (перший матч 1:0)
Голи: Вітао, 89.
Вилучення: Бент, 5 (пряма червона картка).
Пюнік (Вірменія) — динамо мінськ (білорусь) 0:1 (перший матч 0:0)
Гол: Гаврилович, 90 (пен).
Цельє (Словенія) — Флора (Естонія) 2:1 (перший матч 5:0)
Голи: Матко, 73 (пен), Корнічнік (76) — Варьюнд, 12.
Стяуа (Румунія) — Віртус (Сан-Марино) 4:0 (перший матч 7:1)
Голи: Белуце, 20, 36, Еджума, 28, Мікулеску, 72.
Дечич (Чорногорія) — Нью-Сейнтс (Уельс) 1:1 (перший матч 0:3)
Голи: Каєвич, 72 — Янг, 43 (пен).
Шемрок Роверс (Ірландія) — Вікінгур (Ісландія) 2:1 (перший матч 0:0)
Голи: Кенні, 8, 20 — Гансен, 60.
Вилучення: Бірн (друга жовта картка).
На 90+8 Ніколай Гансен (Вікінгур) не реалізував пенальті.