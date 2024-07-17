Кваліфікація Ліги чемпіонів. Стяуа та Шемрок пройшли у другий раунд, виліт ГІКа та Пюніка

Відбулися матчі-відповіді першого раунду відбору в найпрестижніший клубний турнір.

У вівторок, 16 липня, відбулися матчі-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Два матчі з восьми завершилися серіями пенальті — у лотереях сильнішими були УЕ Санта-Колома та Лінкольн Ред Імпс.

Також додамо, що Стяуа у двох матчах забила 11 голів у ворота Віртуса із Сан-Марино. У той же час словенський Цельє за сумою двох матчів розгромив естонську Флору з рахунком 7:1.

Результати матчів-відповідей першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів:

Баллкані (Косово) — УЕ Санта-Колома (Андорра) 1:2 (після серії пенальті — 5:6) (перший матч 2:1)

Голи: Хаміді, 109 — Хаміді, 90+2 (автогол), Де Хесус, 102.

Вилучення: Адетунджі, 38 (пряма червона картка).

ГІК (Фінляндія) — Паневежис (Литва) 1:1 (перший матч 0:3)

Голи: Ервін, 38 — Велюліс, 45.

Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) — Хамрун (Мальта) 0:1 (після серії пенальті 5:4) (перший матч 1:0)

Голи: Вітао, 89.

Вилучення: Бент, 5 (пряма червона картка).

Пюнік (Вірменія) — динамо мінськ (білорусь) 0:1 (перший матч 0:0)

Гол: Гаврилович, 90 (пен).

Цельє (Словенія) — Флора (Естонія) 2:1 (перший матч 5:0)

Голи: Матко, 73 (пен), Корнічнік (76) — Варьюнд, 12.

Стяуа (Румунія) — Віртус (Сан-Марино) 4:0 (перший матч 7:1)

Голи: Белуце, 20, 36, Еджума, 28, Мікулеску, 72.

Дечич (Чорногорія) — Нью-Сейнтс (Уельс) 1:1 (перший матч 0:3)

Голи: Каєвич, 72 — Янг, 43 (пен).

Шемрок Роверс (Ірландія) — Вікінгур (Ісландія) 2:1 (перший матч 0:0)

Голи: Кенні, 8, 20 — Гансен, 60.

Вилучення: Бірн (друга жовта картка).

На 90+8 Ніколай Гансен (Вікінгур) не реалізував пенальті.