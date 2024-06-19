Результати жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Команди дізнались своїх майбутніх суперників.

19 червня 2024 року у швейцарському місці Ньйон відбулось жеребкування другого раунду кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Команди були розподілені на дві великі групи за своїм статусом у національних першостях: Шлях чемпіонів та Шлях представників ліг.

Окрім цього, на Шляху чемпіонів були ще три окремі підгрупи, відповідно до сіяного та несіяного статусу команд відповідно до рейтингів УЄФА.

У підсумку, були визначені наступні пари:

Шлях чемпіонів

Група 1

Лудогорець (Болгарія) / Динамо Батумі (Грузія) — Динамо мінськ (білорусь) / Пюнік (Вірменія)

АПОЕЛ (Кіпр) — Ордабаси (Казахстан) — Петрокуб (Молдова)

Ференцварош (Угорщина) — ТНС (Уельс) — Дечич (Чорногорія)

ПАОК — Борац (Боснія і Герцеговина) — Егнатія (Албанія)

Група 2

Буде-Глімт (Норвегія) — РФС (Латвія) / Ларн (Північна Ірландія)

Мальме (Швеція) — Клаксвік (Фарерські острови) / Діфферданж (Люксембург)

Вікінгур (Ісландія) / Шемрок Роверс (Ірландія) — Спарта (Чехія)

Балкані (Косово) / СО Санта-Колома (Андорра) — Мітьюлланн (Данія)

Група 3

Флора (Естонія) / Целе (Словенія) — Слован (Словаччина) / Струга (Північна Македонія)

Паневежис (Литва) / ГІК (Фінляндія) — Ягеллонія (Польща)

Гамрун Спартанс (Мальта) / Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) — Карабах (Азербайджан)

Віртус (Сан-Маріно) / ФКСБ (Румунія) — Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)

Шлях представників ліг

Лугано (Швейцарія) — Фенербахче (Туреччина)

Динамо Київ (Україна) — Партизан (Сербія)

Коли матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів?

Перші матчі: 23/24 липня 2024 року

Матчі-відповіді: 30/31 липня 2024 року.