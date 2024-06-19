Результати жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

19 червня 2024 року у швейцарському місці Ньйон відбулось жеребкування другого раунду кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.
Команди були розподілені на дві великі групи за своїм статусом у національних першостях: Шлях чемпіонів та Шлях представників ліг.
Окрім цього, на Шляху чемпіонів були ще три окремі підгрупи, відповідно до сіяного та несіяного статусу команд відповідно до рейтингів УЄФА.
У підсумку, були визначені наступні пари:
Шлях чемпіонів
Група 1
Лудогорець (Болгарія) / Динамо Батумі (Грузія) — Динамо мінськ (білорусь) / Пюнік (Вірменія)
АПОЕЛ (Кіпр) — Ордабаси (Казахстан) — Петрокуб (Молдова)
Ференцварош (Угорщина) — ТНС (Уельс) — Дечич (Чорногорія)
ПАОК — Борац (Боснія і Герцеговина) — Егнатія (Албанія)
Група 2
Буде-Глімт (Норвегія) — РФС (Латвія) / Ларн (Північна Ірландія)
Мальме (Швеція) — Клаксвік (Фарерські острови) / Діфферданж (Люксембург)
Вікінгур (Ісландія) / Шемрок Роверс (Ірландія) — Спарта (Чехія)
Балкані (Косово) / СО Санта-Колома (Андорра) — Мітьюлланн (Данія)
Група 3
Флора (Естонія) / Целе (Словенія) — Слован (Словаччина) / Струга (Північна Македонія)
Паневежис (Литва) / ГІК (Фінляндія) — Ягеллонія (Польща)
Гамрун Спартанс (Мальта) / Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) — Карабах (Азербайджан)
Віртус (Сан-Маріно) / ФКСБ (Румунія) — Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)
Шлях представників ліг
Лугано (Швейцарія) — Фенербахче (Туреччина)
Динамо Київ (Україна) — Партизан (Сербія)
Коли матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів?
Перші матчі: 23/24 липня 2024 року
Матчі-відповіді: 30/31 липня 2024 року.