Головний тренер Партизана — про Динамо Київ: Вони рівня московського динамо

Александар Станоєвич висловився щодо суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Головний тренер Партизана Александар Станоєвич поспілкувався з представниками ЗМІ напередодні старту сезону-2024/25, передає офіційний сайт клубу.

У п'ятницю, 19 липня, відбудеться виїзний матч "чорно-білих" проти Напредака в 1 турі чемпіонату Сербії. Після цього, у вівторок, 23 липня, Партизан зустрінеться з Динамо (Київ) у 2 кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

"Вони [Динамо Київ] рівня московського динамо, ми очікуємо матчу з великою інтенсивністю та прямою грою. Це буде непростий поєдинок із серйозним суперником. Ви бачили, як ми грали в росії, з якою інтенсивністю та обсягами бігу нам довелося зіткнутися. Ми маємо бути трохи небезпечнішими попереду. Ми були недостатньо загрозливими в перших двох товариських матчах у росії, не атакували штрафну суперників, проводили замало часу в останній третині. Наша дисципліна поступово набуває форми, але нам потрібно трохи більше руху без м'яча, гра в обох напрямках. Потрібно, щоб хлопці адаптувалися до необхідного рівня тренувань", — заявив Станоєвич.

Нагадаємо, що белградці брали участь у "братському кубку", що проходив у москві.

Перша зустріч київського Динамо із сербами відбудеться в Любліні (Польща). На матч призначена німецька бригада арбітрів. Партизан прийматиме "біло-синіх" 31 липня без уболівальників через покарання від УЄФА.