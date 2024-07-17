Піхальонок — про матч з Партизаном: Буде багато боротьби — у цьому компоненті важливо не програти

Команда готується до матчу кваліфікації ЛЧ.

Центральний півзахисник Динамо Олександр Піхальонок поділився враженнями від тренувальних зборів та очікуваннями від поєдинків з Партизаном.

"Трохи втомилися, але ми готуємося до дуже важливого матчу проти Партизана. Попереду дві контрольні гри, треба ще краще підготуватися.

Відзначив би високу інтенсивність тренувань. Хороший колектив, мене прийняли дуже класно. Готуємось до офіційних матчів на позитиві.

Чого очікую від Партизана? Буде дуже важкий матч – це сто відсотків. Серби завжди грають у силовий футбол. Буде багато боротьби – у цьому компоненті важливо не програти, і тоді все буде добре", — сказав Піхальонок.

Нагадаємо, матч Динамо – Партизан відбудеться 23 липня.