Партизан прийме Динамо в Лізі чемпіонів без вболівальників

Сербська команда отримала покарання від УЄФА.

Матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2024/25 між сербським Партизаном та київським Динамо пройде без вболівальників, повідомляє пресслужба УЄФА.

Партизан покарано через дискримінаційну та расистську поведінку фанів у грі проти Нордшелланда (0:1) у серпні 2023-го.

"Ми всі знаємо, наскільки високий рівень кваліфікації Ліги чемпіонів, як і кожна окрема команда, яка в них бере участь. Попереду у нас всього чотири тижні, але також велика мотивація показати себе в найкращому світлі проти такої команди, як Динамо.

Завтра ми розпочинаємо другу частину підготовки, де до 10 липня будемо змагатися з суперниками рівня Ліги чемпіонів, щоб розуміти реальну картину перед початком кваліфікації. Ми знаємо, що буде непросто, але Партизан — великий клуб і завжди грав такі ігри найкраще. Про Динамо — клуб із традиціями та виняткову команду — не треба і говорити.

Шкода, що ми гратимемо домашню гру без глядачів, оскільки діє штраф УЄФА від минулого року, тому що присутність уболівальників надає особливого шарму кожному змаганню", – сказав спортивний директор Партизана Івіца Краль.

Нагадаємо, перший матч Динамо проведе вдома 23/24 липня, а 30/31 липня зіграє на виїзді.