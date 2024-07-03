Майбутній суперник Динамо в Лізі чемпіонів поїхав до рф для участі в "братському кубку"

Навряд чи сербський колектив когось здивує таким проявом свого ставлення до ворога українців.

Партизан братиме участь в організованому на території країни-терористки "братському кубку", передає офіційний сайт сербського клубу.

Майбутній суперник київського Динамо в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів-2024/25 вже прибув до москви, провівши підготовку до першого матчу. Серед інших трьох учасників турніру в столиці рф — місцеві цска та динамо, а також ОФК Белград.

"Для нас велика честь бути учасником цього турніру... Звичайно, матч проти наших побратимів [цска] буде для нас особливим", — заявив головний тренер Партизана Александар Станоєвич.

Нагадаємо, поєдинки клубу з Белграда з київським Динамо відбудуться 23 і 31 липня (у Сербії).