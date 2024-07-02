Шахтар проводитиме матчі Ліги чемпіонів на стадіоні Шальке

"Гірники" змінили Гамбург на Гельзенкірхен.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив, що свої домашні матчі у Лізі чемпіонів проводитиме в Німеччині.

На відміну від минулого сезону "гірники" виступатимуть у Гельзенкірхені на стадіоні Фельтінс-Арена — домашній арені Шальке, з яким було укладено контракт.

Фельтінс-Арена була побудована в 2001 році, а її місткість складає 62 278 уболівальників.

Нагадаємо, минулого сезону Шахтар свої матчі проводив також у Німеччині, але у Гамбурзі.

Також додамо, що свої виступи у єврокубках Шахтар розпочне з групового етапу Ліги чемпіонів.