Шахтар проводитиме матчі Ліги чемпіонів на стадіоні Шальке

02 липня 2024

Фельтінс-Арена, Getty Images

"Гірники" змінили Гамбург на Гельзенкірхен.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив, що свої домашні матчі у Лізі чемпіонів проводитиме в Німеччині.
На відміну від минулого сезону "гірники" виступатимуть у Гельзенкірхені на стадіоні Фельтінс-Арена — домашній арені Шальке, з яким було укладено контракт.
Фельтінс-Арена була побудована в 2001 році, а її місткість складає 62 278 уболівальників.
Нагадаємо, минулого сезону Шахтар свої матчі проводив також у Німеччині, але у Гамбурзі.
Також додамо, що свої виступи у єврокубках Шахтар розпочне з групового етапу Ліги чемпіонів.

Джерело: ФК Шахтар (Донецьк)

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