Андрієвський: Ми думаємо та розраховуємо лише на груповий етап Ліги чемпіонів

Хавбек Динамо висловився щодо майбутніх матчів киян у турнірі.

Центральний півзахисник Динамо (Київ) Олександр Андрієвський поділився своїми очікуваннями від старту виступів "біло-синіх" у кваліфікації Ліги чемпіонів, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Суперником киян у другому раунді відбору буде сербський Партизан (Белград).

"Ми думаємо та розраховуємо лише на груповий етап Ліги чемпіонів, тому максимально серйозно налаштовуємося на ці матчі. Розуміємо, що буде важко, та ми до цього готові", — заявив 30-річний українець.

Перша зустріч із сербами відбудеться в Любліні (Польща) 23 липня. На матч призначена німецька бригада арбітрів.

Партизан прийматиме Динамо 31 липня без уболівальників через покарання від УЄФА. Раніше повідомлялося, що клуб із Белграда поїхав до рф для участі в "братському кубку".