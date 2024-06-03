Лунін не потрапив до команди сезону Ліги чемпіонів

За підсумками Ліги чемпіонів-2023/24 названа команда сезону, в якій не знайшлось місця голкіперу Реала Андрію Луніну. Його місце у воротах символічної збірної зайняв кіпер Боруссії Грегор Кобель.
Команда сезону:
Воротар: Грегор Кобель (Боруссія Д)
Захисники: Даніель Карвахаль, Антоніо Рюдігер (обидва – Реал), Матс Гуммельс, Іан Матсен (обидва – Боруссія Д)
Півзахисники: Марсель Забітцер (Боруссія Д), Джуд Беллінгем (Реал), Вітінья (ПСЖ)
Нападники: Філ Фоден (Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Баварія), Вінісіус Жуніор (Реал).
Нагадаємо, що Лігу чемпіонів цього сезону виграв Реал. У фіналі мадридці здолали дортмундську Боруссію.