Лунін не потрапив до команди сезону Ліги чемпіонів

03 червня 2024

Лунін не потрапив до команди сезону Ліги чемпіонів

Названа команда сезону-2023/24.

За підсумками Ліги чемпіонів-2023/24 названа команда сезону, в якій не знайшлось місця голкіперу Реала Андрію Луніну. Його місце у воротах символічної збірної зайняв кіпер Боруссії Грегор Кобель.

Команда сезону:

Воротар: Грегор Кобель (Боруссія Д)

Захисники: Даніель Карвахаль, Антоніо Рюдігер (обидва – Реал), Матс Гуммельс, Іан Матсен (обидва – Боруссія Д)

Півзахисники: Марсель Забітцер (Боруссія Д), Джуд Беллінгем (Реал), Вітінья (ПСЖ)

Нападники: Філ Фоден (Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Баварія), Вінісіус Жуніор (Реал).

Нагадаємо, що Лігу чемпіонів цього сезону виграв Реал. У фіналі мадридці здолали дортмундську Боруссію.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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