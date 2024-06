Лунін не потрапив до команди сезону Ліги чемпіонів

За підсумками Ліги чемпіонів-2023/24 названа команда сезону, в якій не знайшлось місця голкіперу Реала Андрію Луніну. Його місце у воротах символічної збірної зайняв кіпер Боруссії Грегор Кобель.

Команда сезону:

Воротар: Грегор Кобель (Боруссія Д)

Захисники: Даніель Карвахаль, Антоніо Рюдігер (обидва – Реал), Матс Гуммельс, Іан Матсен (обидва – Боруссія Д)

Півзахисники: Марсель Забітцер (Боруссія Д), Джуд Беллінгем (Реал), Вітінья (ПСЖ)

Нападники: Філ Фоден (Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Баварія), Вінісіус Жуніор (Реал).

👕✨ Introducing the 2023/24 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/njYgChEOoc