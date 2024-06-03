Вінісіус Жуніор — гравець сезону-2023/24 в Лізі чемпіонів

Технічні спостерігачі УЄФА обрали вінгера Реала Вінісіуса Жуніора гравцем сезону за підсумками Ліги чемпіонів-2023/24.
Вінісіус Жуніор забив шість голів у цьому розіграші, зокрема у фіналі проти дортмундської Борусії (2:0).
"Я дуже щасливий, що зміг виграти ще одну Лігу чемпіонів із цим клубом, який дав мені так багато, — сказав бразилець після матчу на Уемблі. — Це — неймовірно. Не кожен може випробувати подібне і виграти цей трофей стільки разів".
Найкращим гравцем минулого розіграшу ЛЧ став півзахисник Ман Сіті Родрі.