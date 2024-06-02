Стало відомо, в якому кошику буде Шахтар при жеребкуванні основної частини Ліги чемпіонів-2024/25

Перемога Реала в Лізі чемпіонів УЄФА-2023/24 гарантувала Шахтарю участь в основній частині наступного розіграшу турніру.
Боруссія — Реал 0:2 Відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів 01.06.2024
Під час жеребкування "гірники" будуть у другому кошику. Після завершення кваліфікаційних раундів визначаться останні 7 учасників майбутнього розіграшу турніру.
1-й кошик: Манчестер Сіті, Баварія, Реал, ПСЖ, Ліверпуль, Інтер, Боруссія, РБ Лейпциг, Барселона;
2-й кошик: Баєр, Атлетіко, Аталанта, Ювентус, Бенфіка, Арсенал, Брюгге, Шахтар;
3-й кошик: Феєнорд, Спортінг, ПСВ;
4-й кошик: Штурм, Брест.
Зазначимо, що Мілан буде в 2-му або 3-му кошику, тоді як Селтік, Монако, Астон Вілла, Болонья, Жирона і Штутгарт — у 3-му або 4-му.