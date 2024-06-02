Стрічка новин

14:35

Стало відомо, в якому кошику буде Шахтар при жеребкуванні основної частини Ліги чемпіонів-2024/25

14:26

Куртуа: У перерві Анчелотті сказав нам перейти на схему 4-3-3

12:55

Рюдігер: Якщо хочеш бути на боці переможців, переходь у Реал

12:26

Моурінью: Терзич повинен пишатись командою, але він цієї поразки ніколи не забуде

11:52

Вальверде: Боруссія була чудова

11:07

Вінісіус: Дякую президенту Реала, який завжди вірив у мене

10:53

Начо: Усе життя віддане Реалу

10:32

Браїм Діас: Реал зробив те, що завжди робить — переміг

10:21

Модрич: Коли я прийшов у Реал, в мене була мрія виграти одну Лігу чемпіонів, а зараз я думаю вже про сьомий титул

09:49

Карвахаль: Я забив головою, будучи найменшим гравцем на полі