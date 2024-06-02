Шахтар уникнув кваліфікації та напряму потрапив до Ліги чемпіонів

Тріумф Реала у фіналі над Боруссією допоміг "гірникам".

У рамках фінального матчу Ліги чемпіонів-2023/24 мадридський Реал здобув непросту перемогу над дортмундською Боруссією завдяки голам Дані Карвахаля та Вінісіуса Жуніора, вигравши ювілейний 15 трофей найпрестижнішого єврокубка.

Звитяга команди Карло Анчелотті зіграла на користь донецькому Шахтарю, якому не знадобиться проходити кваліфікаційний раунд задля потрапляння до основної частини наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

За новим форматом ЛЧ, "гірники" потрапили туди в статусі одного з національних чемпіонів, оскільки вони мають найвищий коефіцієнт серед чемпіонів з асоціацій, які посідають місця в рейтингу від 11 до 55.

Нагадаємо, що перші десять асоціацій автоматично кваліфікувалися на етап ліги, але оскільки Реал, який став чемпіоном Іспанії, кваліфікувався завдяки тріумфу в Лізі чемпіонів, то його "чемпіонську путівку" отримує Шахтар.

Зазначимо, що у разі перемоги дортмундської Боруссії Шахтар би брав участь у кваліфікаційному раунді плей-оф.